美纳税人联盟敦促美政府取消对华加征关税

新华社华盛顿8月29日电（记者许缘）美国全国纳税人联盟29日在其官网上发文指出，美国贸易政策已经深陷困境，对华加征关税不仅无效而且反噬美国经济，美国政府应取消这些关税。

美国全国纳税人联盟自由贸易计划主管布莱恩·赖利在文章中说，美国对中国输美商品已加征的关税和计划未来几个月新加征的关税将导致美国普通家庭每年多缴纳621美元税款。随着中美经贸摩擦升级，美国企业可能被迫将生产活动从中国迁至关税更低但运营成本更高的国家和地区，导致企业成本不降反增。

文章还援引美国国会预算办公室的分析说，美国政府的关税政策将造成三方面影响。其一，降低美国消费者和企业购买力；其二，不确定性增加导致美国企业推迟或放弃新投资，或者对供应链进行高成本调整；其三，贸易伙伴反制措施导致美国出口下滑。

美国国会预算办公室日前公布的数据显示，美国政府的关税政策将导致2020年美国实际国内生产总值（GDP）减少580亿美元，降幅为0.3%。文章指出，由于近期中美经贸摩擦升级，美国企业和消费者所承受的各项成本都将高于该机构预估值。

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