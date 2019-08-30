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美国商会警告贸易紧张局势升级或造成美国经济衰退

2019年08月30日11:27  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿8月29日电（记者高攀）美国商会会长托马斯·多诺霍29日警告贸易紧张局势持续升级可能造成美国经济衰退，呼吁重启美中经贸磋商。

　　多诺霍当天发表在《华盛顿邮报》网站上的文章指出，受经贸摩擦升级和全球经济增长疲软影响，美国企业投资出现三年来首次下滑。同时，美国制造业自去年12月以来也出现下滑，农场收入大幅下降。本月美国债券市场出现“收益率曲线倒挂”更是引发投资者恐慌，从历史上看这是经济衰退的先兆。

　　多诺霍指出，经济扩张通常以政策失误终结，现在美方可能犯的最大错误就是进一步增加不确定性，让美国经济面临更大衰退风险。他表示，当前美国政府采取果断措施避免经济衰退至关重要，这意味着与中国的贸易紧张局势必须结束。

　　多诺霍表示，近期美国商会对财富500强企业的调查显示，企业高管非常担心加征关税造成的经济影响，许多企业表示美中经贸摩擦升级影响了企业业绩。他指出，当前持续升级的关税措施不会增加美中双方达成协议的概率，反而可能使美国经济面临衰退风险。他呼吁重启美中经贸磋商，消除不确定性，重建企业信心。

　　美国商会是美国规模最大的商业协会，代表美国300多万家不同类型企业以及各州商会、地方商会和行业协会的利益。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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