美在哥伦比亚设“驻委大使馆” 继续支持委反对派夺权

美国国务院28日在哥伦比亚首都波哥大开设委内瑞拉事务代表处，借助这个临时“驻委大使馆”继续支持委内瑞拉反对派夺权。
美国驻委内瑞拉临时代办詹姆斯·斯托里将主持代表处。委内瑞拉政府3月12日决定不再延长美方外交人员在委内瑞拉境内停留期限，美国使馆外交人员同月全部撤离，包括斯托里。
美国政府委内瑞拉问题特使埃里奥特·艾布拉姆斯28日早些时候接受《纽约时报》采访，声称要给委内瑞拉“立规矩”，委内瑞拉需要重新选举总统，尼古拉斯·马杜罗政府已经失去政策实施能力。
委内瑞拉总统马杜罗当天在电视讲话中回应，美国早已失去干涉委内瑞拉事务的能力。
委内瑞拉反对派加紧组建所谓“临时政府”。自封“临时总统”的议会主席胡安·瓜伊多同一天在首都加拉加斯宣布任命4名“部长”，分管外交、经济、资产保护和人权。
另一名反对派领导人、“人民意志党”党首莱奥波尔多·洛佩斯表示将予以配合。洛佩斯今年4月与瓜伊多一起试图发动政变，遭挫败后躲入西班牙驻委内瑞拉使馆。
由于马杜罗政府采取法律措施，多名新“部长”目前不在委内瑞拉国内。
马杜罗2018年5月赢得连任，今年1月就职。反对派控制的议会拒绝承认，瓜伊多1月23日宣布就任“临时总统”，得到美国、欧洲和一些拉丁美洲国家承认。（席玥）【新华社微特稿】
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