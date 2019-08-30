安倍确定联大期间会晤鲁哈尼

日本外务省28日确认，日本首相安倍晋三和伊朗总统哈桑·鲁哈尼定于9月出席联合国大会期间会晤。

安倍27日在横滨会晤伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。双方同意安倍在联大期间会晤鲁哈尼。

安倍告诉扎里夫，日本愿意继续为稳定局势作外交努力，要求伊朗遵守伊朗核问题全面协议。扎里夫说：“伊朗反对一切大规模杀伤性武器。绝不希望局势升级。”

日本不是2015年达成伊核协议六方的成员。美国政府2018年退出伊核协议，恢复对伊制裁。近期，美方加强在海湾的军力部署。

作为全球第四大石油进口方，日本是伊朗原油主要进口方之一。美国先前宣布停止包括日本在内8个伊朗原油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口。日本为免受制裁影响，停止从伊朗进口原油。

日本试图帮助缓和美伊关系，成效寥寥。扎里夫今年5月访日，安倍6月回访，成为过去40年首名访问伊朗的日本首相。日本媒体报道，那次访问没有取得突破。安倍访问期间，一艘日本油轮在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域遭到袭击。（杜鹃）【新华社微特稿】

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