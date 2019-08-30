约翰逊给英议会“休长假” 激怒“无协议脱欧”反对派

英国首相鲍里斯·约翰逊28日宣布延迟议会复会，日期拖后至10月14日，即距离英国脱离欧洲联盟期限两周。枢密院随后发布声明，说英国女王伊丽莎白二世已经批准这一计划。

约翰逊的举动激怒反对“无协议脱欧”的议员。

【被指“违宪”】

英国议会下院议长约翰·伯科指认政府这一举动“违反宪法”，说没有接到政府通知。

“显而易见，休会目的是阻止议会辩论‘脱欧’和为国家制定方向行使职责，”伯科说，“关闭议会违反程序”。

英国议会9月3日结束夏季休会。按传统，议会9月14日再次休会，直至10月2日，缘由是三大主要政党那段时间各自举行年度会议，而约翰逊希望议会推迟12天复会。

反对“无协议脱欧”阵营的议员指认约翰逊向议会“宣战”。反对党工党副党魁汤姆·沃森说：“这一举动完全是公然冒犯……令人震惊。我们不能坐视不理。”工党财政事务发言人约翰·麦克唐奈把这一做法比作“政变”。

英国6个反对党的领导人27日宣布，将以立法方式迫使约翰逊再度申请推迟脱欧日期，阻止10月底可能发生的“无协议脱欧”。

法新社报道，约翰逊有意挤压反对“无协议脱欧”阵营的时间，让他们无力阻止英国10月31日如期“脱欧”。首相府方面27日指认反对党企图“破坏”政府与欧盟就“脱欧”事务的磋商。

【辩称“新生”】

约翰逊预期10月17日至18日最后一次出席欧盟峰会。无论能否与欧盟达成协议，这次峰会可能就英国“脱欧”做出最终决定。

约翰逊说：“这次关键的峰会将为双方留出充足准备时间，为议员们留出充足时间辩论欧盟、‘脱欧’和其他所有议题。”

他说，如果说让议会延迟复会是为防止议员们阻碍他的“脱欧”计划，那“完全错误”。按他的说法，这么做是“为国家‘脱欧’后的新生，提出一项新的、大胆而有雄心的立法程序”。

英国2016年就“脱欧”举行公民投票，52%的投票者支持“脱欧”，震动英国朝野。约翰逊7月就任首相后坚持，无论能否与欧盟达成协议，英国必须在推迟两次后的最后期限完成“脱欧”。

英国议会下院已经三次否决前任首相特雷莎·梅所领导政府与欧盟达成的“脱欧”方案。

欧盟委员会28日告知英国政府，如果“脱欧”协议有任何更改，须尽快提交。不过，这一欧盟执行机构拒绝回应约翰逊的举动。同一天，英国“脱欧”谈判代表戴维·弗罗斯特与欧盟官员会面，欧盟方面没有发布两人商谈内容。

约翰逊宣布中止议会运行当天，英镑对美元和欧元的汇率应声下跌。（田野）（新华社专特稿）

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