特朗普：美国计划将驻阿富汗美军减至8600人

新华社华盛顿8月29日电 美国总统特朗普29日说，美国与阿富汗塔利班已“接近达成协议”，计划将驻阿富汗美军减至8600人。
特朗普当天在接受福克斯新闻电台采访时说，在驻阿美军减至8600人后，美国将视情况做出下一步决定。特朗普强调，尽管驻军大幅减少，美国仍会一直在阿富汗保持军事存在。
特朗普在采访中未透露美国与塔利班何时可能达成协议。
美国和塔利班代表去年以来在卡塔尔首都多哈举行多轮谈判。塔利班发言人穆贾希德28日在社交媒体上说，与美国已“接近达成协议”。
2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。目前大约有1.4万名美军驻扎在阿富汗。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美方不得不选择与其谈判。
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