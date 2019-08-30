人民网>>国际

普京和默克尔表示愿推动举行“诺曼底模式”四国峰会

2019年08月30日09:12  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科8月29日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与德国总理默克尔29日通电话，表示愿为下一次旨在磋商解决乌克兰东部地区冲突的“诺曼底模式”四国（俄罗斯、德国、法国和乌克兰）峰会做准备。

　　克里姆林宫网站当天发表声明说，普京与默克尔讨论了乌克兰冲突的解决前景，强调明斯克协议是解决相关问题的基础。双方均表示愿在“诺曼底模式”框架下继续推进工作。普京表示，当前需要为“诺曼底模式”峰会进行准备，以推动达成具体成果。

　　另据德国政府发言人赛伯特29日发表的声明，默克尔和普京在通话中表示，希望通过“诺曼底模式”四国峰会继续推动落实明斯克协议。

　　日前在法国结束的七国集团峰会26日发表联合声明说，法国和德国将在未来数周内举办一场“诺曼底模式”峰会，以求取得具体结果。

　　2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

　　“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了首次磋商。上一次“诺曼底模式”峰会于2016年在德国柏林举行。（参与记者：任珂、张远）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved