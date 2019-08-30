普京和默克尔表示愿推动举行“诺曼底模式”四国峰会

新华社莫斯科8月29日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与德国总理默克尔29日通电话，表示愿为下一次旨在磋商解决乌克兰东部地区冲突的“诺曼底模式”四国（俄罗斯、德国、法国和乌克兰）峰会做准备。

克里姆林宫网站当天发表声明说，普京与默克尔讨论了乌克兰冲突的解决前景，强调明斯克协议是解决相关问题的基础。双方均表示愿在“诺曼底模式”框架下继续推进工作。普京表示，当前需要为“诺曼底模式”峰会进行准备，以推动达成具体成果。

另据德国政府发言人赛伯特29日发表的声明，默克尔和普京在通话中表示，希望通过“诺曼底模式”四国峰会继续推动落实明斯克协议。

日前在法国结束的七国集团峰会26日发表联合声明说，法国和德国将在未来数周内举办一场“诺曼底模式”峰会，以求取得具体结果。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行了首次磋商。上一次“诺曼底模式”峰会于2016年在德国柏林举行。（参与记者：任珂、张远）

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