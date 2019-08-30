新华社圣何塞8月29日电 专访：架设哥中友谊与交流的桥梁——访哥斯达黎加“中国文化日”提案者戴维·戈尔松

新华社记者范小林

哥斯达黎加立法大会（议会）8月第一轮投票通过了设立“中国文化日”的法案。这项法案的提案人、哥斯达黎加民族解放党议员戴维·戈尔松日前在圣何塞接受新华社记者专访时表示，希望通过庆祝“中国文化日”架设哥中两国之间友谊与交流的桥梁。

戈尔松是哥斯达黎加沿海的利蒙省议员。他高度评价哥斯达黎加和中国建交12年来的双边关系发展，并强调哥斯达黎加与中国的友谊源远流长，可以追溯到两个多世纪前。

1870年，第一批来自中国的移民帮助修建了利蒙的铁路。“他们很快融入当地社会，并在商业上取得了成功，同时也帮助周围的哥斯达黎加人在商业上取得发展。”戈尔松说。

他说，现在哥斯达黎加城市的每一个角落，几乎都能看到中国人开设的杂货店、餐厅，中国的传统饮食令人着迷，哥斯达黎加人在品尝中国美食的同时，也注意到中国人的文化庆祝活动。“中国人庆祝春节，他们在庆祝活动上舞龙，这也慢慢成为我们文化活动的一部分。”

据戈尔松介绍，设立“中国文化日”最初只是一个朋友和他谈话时产生的想法，但他认为这非常有趣，也有重要意义，所以继续推进并希望变成现实。这项法案得到哥各界人士的支持，其中包括哥总统卡洛斯·阿尔瓦拉多。目前，该法案只需通过第二轮投票，就将成为哥斯达黎加法律。

戈尔松还提议，同时庆祝“中国文化日”与中国春节，希望中国春节能成为哥斯达黎加的正式节日，哥斯达黎加人民可以和中国人民一起庆祝这一节日。

他说，这一法案最终通过后，哥斯达黎加文化和教育部门将组织更多中国主题的文化艺术活动，更多与中国文化有关的课程也将走进校园。

戈尔松表示，除了文化，中国在科学和技术领域的贡献也有目共睹。“我认为哥斯达黎加将从与中国的文化、科学、技术交流中获益。所以我希望为这种交流建立桥梁。”

他希望通过这项法案，可以在哥斯达黎加创造更多学习中国历史、文化、政治、经济和人民生活的机会，同样也希望中国人民可以多了解哥斯达黎加。他说，虽然哥斯达黎加很小，但却是一个多种文化的熔炉，哥斯达黎加文化有着开放的一面。

戈尔松说，今年是哥斯达黎加与中国建交12周年，也是中华人民共和国成立70周年。“哥斯达黎加时任总统阿里亚斯做了一个非常明智的决定，那就是与中国建交。”他同时认为，哥斯达黎加与中国发展双边关系的“步子还可以迈得更大一些”，“我们不应忘记中国对哥斯达黎加人民的帮助和贡献，我们应该深化两国在文化、艺术、科技等方面的交流与合作”。

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