尼泊尔10所中小学开设“熊猫书角”

新华社加德满都8月29日电（记者周盛平）“熊猫书角”图书交接仪式28日在尼泊尔首都加德满都举行，5所学校获得中国驻尼泊尔大使馆捐赠的上千册图书。至此，尼泊尔已有10所中小学开设了“熊猫书角”。
中国驻尼泊尔大使侯艳琪在交接仪式上表示，设立“熊猫书角”是为了向尼泊尔中小学生打开一扇了解中国的窗口。她希望尼泊尔中小学生努力学习，成为传递中尼友谊的“火炬手”。
尼泊尔教育和科技部长波克雷尔在仪式上对这一项目表示高度赞赏，并希望更多的中小学能从中受益。他说，中国在教育等领域的援助，对尼泊尔实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的国家愿景至关重要。
2018年，中国驻尼大使馆启动“熊猫书角”图书项目，联合当地社会组织“尼中友谊论坛”，向加德满都谷地的5所中小学捐赠了约5000册图书，方便师生学习汉语、了解中国的历史文化和发展成就。
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