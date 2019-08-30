人民网>>国际

尼泊尔10所中小学开设“熊猫书角”

2019年08月30日08:56  来源：新华网
 

　　新华社加德满都8月29日电（记者周盛平）“熊猫书角”图书交接仪式28日在尼泊尔首都加德满都举行，5所学校获得中国驻尼泊尔大使馆捐赠的上千册图书。至此，尼泊尔已有10所中小学开设了“熊猫书角”。

　　中国驻尼泊尔大使侯艳琪在交接仪式上表示，设立“熊猫书角”是为了向尼泊尔中小学生打开一扇了解中国的窗口。她希望尼泊尔中小学生努力学习，成为传递中尼友谊的“火炬手”。

　　尼泊尔教育和科技部长波克雷尔在仪式上对这一项目表示高度赞赏，并希望更多的中小学能从中受益。他说，中国在教育等领域的援助，对尼泊尔实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的国家愿景至关重要。

　　2018年，中国驻尼大使馆启动“熊猫书角”图书项目，联合当地社会组织“尼中友谊论坛”，向加德满都谷地的5所中小学捐赠了约5000册图书，方便师生学习汉语、了解中国的历史文化和发展成就。

(责编：燕勐、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved