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澳大利亚执法部门查获755公斤冰毒

2019年08月30日08:55  来源：新华网
 

　　新华社悉尼8月29日电（记者郝亚琳）澳大利亚边境执法局29日在其网站上发布消息说，澳执法部门日前查获755公斤从墨西哥走私至澳大利亚的冰毒。

　　消息说，这些冰毒被藏在一批动物皮中。这批动物皮从墨西哥运抵悉尼后，边境执法局的工作人员对其进行检验，发现隐藏着161个银色包裹，里面是白色结晶状物品。进一步检验发现，这些物品是高纯度的甲基苯丙胺（冰毒）。

　　边境执法局与澳大利亚联邦警方随后展开联合行动。警方28日对墨尔本圣基尔达地区的一个地点进行了搜查，查获了一些电子设备，并逮捕了一名42岁的墨西哥人。这名嫌疑人被指控进口和试图持有商业用量的边境管制药物，最高可能面临终身监禁。

　　边境执法局表示，这也是执法人员在3个月内破获的第四起较为重大的涉冰毒案件。两个月前，他们刚破获了澳大利亚最大的一起境内冰毒寄售案，涉及1.6吨冰毒。

(责编：燕勐、贾文婷)
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