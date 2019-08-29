原标题：两名中国游客在里约被袭击 致1人死亡1人受伤

当地时间29日凌晨，两名中国游客在里约南区的伊巴内玛海滩被歹徒袭击，造成一死一伤。伤者现仍在里约的医院接受治疗。

伊巴内玛海滩是里约著名的景点，位于里约相对安全的南区。但里约整体治安状况堪忧，据当地媒体报道，今年1到7月，平均每小时发生一起枪战。

今年1月，中国驻里约总领馆曾经发布公告提示里约领区中国公民加强安全防范，公告称里约科巴卡巴纳海滩、里约市中心拉帕地区彩色阶梯和白色拱桥附近接连有中国游客遭持刀、持枪抢劫。中国游客信用卡被盗刷案件屡屡发生。据巴西媒体报道，2018年里约热内卢州平均每天发生73起手机盗抢案件。7月13日，中国驻里约总领馆又再次提醒：近日，我领区圣埃斯皮里图州和里约热内卢州发生多起入室盗劫中国公民案件，且多发生在白天家中无人时。

(央视记者 宋焕钰)

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