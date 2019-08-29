新华社北京8月29日电（国际观察）英国议会“被放假” 首相强推“脱欧计”

新华社记者赵卓昀 陈静

在10月31日英国“脱欧”最后期限日益临近之际，英国女王伊丽莎白二世8月28日根据首相约翰逊的请求，批准议会在9月9日至12日间择日开始休会，休会期将持续到10月14日。

分析人士认为，约翰逊的这一计策是为了推行强硬的“脱欧”政策，对内减少来自议会的阻力，对外向欧盟施压。但此举将增大“无协议脱欧”风险，可能使英国付出巨大代价。

摆脱内部掣肘

中国社会科学院欧洲研究所国际关系研究室主任赵晨认为，约翰逊的做法并不出人意料，因为他所代表的强硬“脱欧”派在议会里是少数。只要有两名执政的保守党议员站到反对党一边，就有可能通过对政府的不信任案，从而迫使约翰逊下台。所以约翰逊早就提出要让议会休会，以确保在10月31日实现“脱欧”——不管有协议还是无协议。

此前，为防止约翰逊通过让议会休会的方式强行推动“无协议脱欧”，英国议会下院曾于7月18日通过一项明确反对这一行为的修正案。但此举看来未能阻止约翰逊。

据报道，一些英国议员正在请求苏格兰一个法庭裁定约翰逊让议会休会的举动违反法律。如果此举不能奏效，他们还计划让议会通过一项法律，禁止“无协议脱欧”。然而，议会在9月至10月间的长时间休会将打乱这一计划。

此外，英国反对党方面近来还在谋划对约翰逊发起不信任动议，试图通过迫使他下台的方法来阻止“无协议脱欧”。但这涉及复杂的法律程序，同样面临时间不够的问题。

对欧“最后摊牌”

分析人士指出，约翰逊利用休会的方式不给反对者在议会下院阻止“无协议脱欧”的机会，实际上排除掉了国内的对手，剩下的唯一对手就是欧盟。

德国《世界报》指出，对于拖延已久的“脱欧”进程来说，约翰逊让英国议会休会的举动实际上意味着“最后摊牌”。

赵晨说，约翰逊近日在法国参加七国集团峰会和此前访问德国、法国期间，就“脱欧”问题获得了德法领导人一定程度上的松口，这让约翰逊的底气有所增加。欧盟10月17日将举行峰会，如果英国提出的“脱欧”新方案在这次峰会上能够通过，那么英国就可以实现“有协议脱欧”。

“面对约翰逊这样一个比较强硬的谈判对手，欧盟拿不出有效的制约手段。但同时，欧盟内部又存在很强烈的声音，不愿重新开启与英国的谈判。所以，对欧盟领导人来说，10月17日的峰会将是一个关键节点。”赵晨说。

包含重大风险

分析人士指出，尽管约翰逊用给议会“放长假”的方式达到了摆脱国内反对者和对欧盟施压的双重目的，但欧盟能否在施压面前屈服还是一个问题。如果英欧双方在最后期限前无法达成新的协议，“无协议脱欧”将成真。到时约翰逊是实现了他的“脱欧”目标，但英国也将为此付出巨大代价。

“无协议脱欧”意味着英国正式脱离欧盟后，欧盟法律将立即不适用于英国。国际金融机构与智库都预测，“无协议脱欧”将使英国经济受到冲击，民众生活成本上升。以农产品为例，届时英国肉类出口到欧盟将面临高达40%的关税，足以让很多农场破产。边境通关延误可能影响英国国内食品和药品供应，英国民众将直观感受到此类商品价格的上涨。英国工业联合会7月底发布的报告认为，即使采取应急举措，英欧27个关键经济领域中的24个也将在“无协议脱欧”后受到干扰。

因此，“无协议脱欧”后，为消除混乱状况，英欧将不得不立即开始谈判并尽快达成新的贸易安排，而到那时候，谈判的压力势必将更大。（参与记者：梁希之、桂涛）

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