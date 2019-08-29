外交部：美国芬太尼滥用问题应从自身找原因

人民网北京8月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

应俄罗斯联邦政府副总理兼总统驻远东联邦区全权代表特鲁特涅夫邀请，国务院副总理胡春华将于9月4日至6日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第五届东方经济论坛，并同特鲁特涅夫副总理举行中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区政府间合作委员会双方主席会晤。

问：第七届东京非洲发展国际会议横滨峰会日前在日本开幕。中方有何评论?另有日本媒体报道，日方此前没有公布出席峰会的非洲国家领导人数量，可能是担心非方在出席峰会问题上受到了中方压力，中方对此怎么看？

答：支持非洲实现和平与发展符合国际社会的共同利益，也是国际社会的共同责任。非洲国家普遍期待东京非洲发展国际会议作为一个聚焦非洲发展的多边合作平台，能为此发挥积极作用。中方也希望本次东京非洲发展国际会议真正聚焦合作，切实助推非洲发展。

关于你提到的第二个问题，有关报道纯属无端揣测。中方一贯乐见非洲合作伙伴多元化，欢迎包括日本在内的国际伙伴在平等和相互尊重基础上，帮助非洲实现持久和平与自主可持续发展。需要指出的是，非洲领导人曾多次讲过，非洲国家从来都不缺国际会议，也欢迎对非援助承诺，但关键在于行动和落实。我们希望国际社会能够更多倾听他们的声音，为帮助支持非洲加快发展作出建设性努力。

问：你昨天说，美方和墨方均已确认媒体报道的墨方近日查获的货物不是芬太尼，并说中方正在抓紧调查核实。请问调查有何进展？另外，我们注意到依然有一些美国媒体报道说在墨西哥查获的芬太尼来自中国，美国白宫禁毒办的推特贴文仍然说“中方持续向美国倾销毒品”。你对此有何回应？

答：我昨天回答过你的提问。正如我所讲，中方有关部门对此事高度重视，立即部署开展调查，经向美国、墨西哥双方了解核实，他们均已确认该批货物不是芬太尼。据我了解，中方已经查明这批物质完整的交易过程，并做了科学检验鉴定。我可以告诉你，运往墨西哥的这批物质不是芬太尼，也不是列管的芬太尼前体。这批物质是920袋氯化钙（23000公斤）和11袋4-（N-苯基氨基）哌啶（275公斤），均属于用途广泛的化工原料，联合国没有列管，美国和中国也都没有列管。

美国是全球化工大国。美国存在的芬太尼类物质滥用问题应当从自身查找原因，提出切实可行的解决办法。转嫁问题根源、归咎于他人的做法不具建设性，也根本解决不了问题。中方愿同包括美国在内的国际社会深化合作，推进芬太尼类物质的国际共治，共同寻找解决这一问题的良方。

问：澳大利亚总理莫里森周四称，将争取让中方释放澳籍公民杨军，中方对此有何回应？

答：本周我已多次就杨军案阐明中方立场。

澳方一些人的言论完全是颠倒黑白、自相矛盾。他们一方面口口声声说尊重中国司法主权、不干涉中国司法，另一方面却对中方主权范围内的事指手画脚，企图指责施压。我想再次强调，中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案。我奉劝澳方立即停止发表没有根据、不负责任的言论，停止炒作和施压，多做有利于中澳关系和双方互信的事，而不是相反。

问：欧洲委员会提名正在服刑的维吾尔族学者伊力哈木·土赫提角逐“人权奖”，你对此有何评论？能否介绍伊力哈木的近况？

答：你提到的这个人——伊力哈木，因为犯分裂国家罪被中国司法机关判处无期徒刑。他曾经作为大学教师，在课堂上公开将制造暴恐案件的极端恐怖分子称为“英雄”，还利用教师的身份，拉拢、诱惑、裹胁一些人员出境参加“东突”势力活动，是支持极端暴恐活动的分裂分子。

有关机构打着所谓“人权”、“自由”的幌子为这样一个支持极端暴恐活动的分裂分子来进行“漂白”，是对其犯罪活动的纵容和鼓励，也是对人权的亵渎和愚弄。我们敦促有关机构收回提名，停止支持分裂和暴恐势力。

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