美民主党总统竞选人称赞中国减贫成就卓著

新华社华盛顿8月28日电（记者邓仙来）美国民主党总统竞选人伯尼·桑德斯27日对美国媒体说，中国在减贫方面成就卓著，中美两国完全可以拥有积极的关系。

桑德斯在接受美国《国会山》日报访谈时说，“中国在消除极端贫困方面取得的进步比人类文明史上其他任何一个国家都更显著”，中国领导人为本国人民做了很多事情。

在回答是否视中国为“现实威胁”的问题时，桑德斯认为中国在“积极地维护自己的权益”。

他还认为美国完全有可能与中国建立“积极的工作关系”。

桑德斯25日曾在美国有线电视新闻网的新闻节目中批评特朗普政府有关调高对中国输美商品加征关税税率的决定。他说，这一行为“完全不理性，且给整个世界经济造成不稳定”。

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