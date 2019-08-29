韩国抗议日本正式“限贸” 要求日方撤销这一举措

韩国外交部28日召见日本驻韩大使，抗议日方当天正式把韩国从简化出口手续的“白色清单”中除名、即取消韩国受信任贸易伙伴地位。

韩国外交部第一次官赵世暎召见日本大使长岭安政，提出严正抗议，要求日方撤销这一贸易限制举措。赵世暎说，日方这一做法显然是报复韩国法院先前裁决，也是“动摇两国合作关系基础的重大挑战”。

韩国总统府青瓦台国家安保室第二次长金铉宗说，日方无视韩方取消经济报复举措的要求，一意孤行，韩方深表遗憾。

金铉宗说，日本首相安倍晋三几次说韩国不可信任，在双方最基本信任关系破裂的情况下，韩方没有理由维系双边军事情报共享协定。

日本内阁官房长官菅义伟当天在例行记者会上重申日方立场，即韩方就日方强征劳工事宜的“消极和非理性”做法导致两国关系“处于极其困难状态”。

韩国最高法院去年10月至11月两度裁定日本企业赔偿日本殖民统治朝鲜半岛期间强征的现韩国籍劳工。日本政府7月初宣布对出口韩国的三种半导体工业原材料加强审查和管控。韩方指认日方加强管制是为报复韩方裁决，日方否认。

日本政府本月初决定把韩国排除出“白色清单”，28日零时正式生效。作为回应，韩国12日决定把日方排除出韩方贸易“白色清单”，22日宣布不再与日方续签《军事情报保护协定》。（张铮）【新华社微特稿】

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)