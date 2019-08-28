原标题：巴西政府表示接受英国1000万英镑捐款用于亚马孙雨林灭火

中新社圣保罗8月28日电 (记者 莫成雄)据巴西媒体报道，巴西外交部当地时间27日表示，巴西政府将接受英国捐赠的1000万英镑(约合1230万美元)捐款用于亚马孙雨林灭火。目前，巴西军队已参与亚马孙雨林救火，火情有所减轻。

资料图：巴西总统博尔索纳罗。

巴西环球网和环球电视台27日报道称，英国提供捐款的提议，是当天由英国首相鲍里斯·约翰逊的代表在与巴西外长埃内斯托·阿劳若的电话交谈中提出的。阿劳若表示，巴西政府将接受这笔捐款。

报道称，尚不清楚英国捐款是否是此前七国集团提出的援助的一部分。巴西外交部称，英国政府并没有说这笔捐款是否会从七国集团公布的援助金额中扣除。

26日，在法国举行的七国集团会议闭幕之际，法国总统马克龙宣布，七国集团同意提供2000万欧元(约合2200万美元)紧急援助，协助巴西扑灭亚马孙森林大火。对此，巴西总统博索纳罗表示拒绝，还指责对方带有殖民心态。马克龙则指责博索纳罗在应对气候变化方面说谎，是个骗子。

27日，博索纳罗又改口称，七国集团援助可以接受，前提是马克龙要先道歉。“如果法国领导人马克龙收回冒犯言论，巴西就会接受国际社会提供的援助，用来扑灭亚马孙地区肆虐的数千起大火。”

在27日接受媒体采访时，博索纳罗的语气已经缓和不少，还否认自己说过的不要援助的话。

博索纳罗23日宣布授权巴西军队参与亚马孙雨林灭火之后，巴西已有朗多尼亚州、帕拉州、亚马孙州和马拉尼昂州等六个州请求巴西军队参加救火。目前，巴西军队已到达灾区协助当地消防部门开展救火工作。

据巴西媒体报道，近日，亚马孙雨林区新增的着火点已减少，火情有所减轻。(完)

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