商务部就澳大利亚牛肉对华出口恢复适用最惠国税率发表谈话

新华社北京8月28日电 我国近日对澳大利亚牛肉对华出口恢复适用最惠国税率，商务部世贸司负责人就此发表谈话称，这是根据中澳双方谈判达成的安排，与世贸组织规定的一般意义上的贸易救济措施有本质不同。

该负责人表示，中澳自贸协定对澳大利亚牛肉出口中国规定了自动触发的保障机制，即每年对华出口达到一定数量时，其享受的关税从优惠税率恢复至最惠国税率，直至当年年底。该机制是中澳双方谈判达成的安排，旨在促进贸易自由化，与世贸组织规定的一般意义上的贸易救济措施有本质上的不同。

2019年8月15日，澳大利亚对华出口牛肉达到172411吨，自动触发了中澳自贸协定规定的保障机制，自2019年8月17日起，中方对澳出口中国的牛肉不再适用中澳自贸协定项下的优惠税率，而恢复适用最惠国税率，直至2019年底。

据介绍，中澳自贸协定自2015年实施以来，在货物、服务等方面都取得了积极效果，促进了中澳双边经贸关系的发展。

根据最惠国待遇原则，最惠国税率一般不得高于现在或将来来自第三国同类产品所享受的关税税率，适用于世贸组织成员间以及与该国签订有最惠国待遇条款贸易协定的国家或地区。最惠国税率低于普通税率，但高于自贸协定的优惠税率。

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