澳籍人员杨军被捕 外交部：敦促澳方停止炒作和施压

人民网北京8月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，美国军方几小时前宣布，中方拒绝了美国海军军舰访问青岛的请求。中方能否告知原因？

答：我不了解有关情况，建议你向军方询问。

问：美国政府近来多次称，中方未采取有效措施阻止芬太尼输美，中国是美国内芬太尼类物质的主要来源，中方对此有何评论？

答：中国政府历来高度重视禁毒工作，一贯奉行厉行禁毒政策，始终保持对毒品问题“零容忍”态度。中国政府对芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及2种前体，超过联合国管制品种。今年5月1日，中方对芬太尼类物质进行整类列管。这体现了中国政府维护中国人民生命安全和健康的决心，也彰显了中国政府积极参与全球毒品治理、维护世界安全稳定的责任与担当。

芬太尼类物质整类列管正式实施后，中方全力推进有关工作进度，包括研究制定法律文件、在全国范围开展芬太尼类物质排查整治、组织集中打击网络贩卖芬太尼类物质行动，督促物流寄递公司落实实名寄递、开箱验视、过机安检“三项制度”，部署重点海关关区加大对高风险国际邮包的查缉力度，加快建设有关毒品实验室，加强宣传培训等，确保各项措施落地生效。

目前，中国芬太尼类物质整类列管工作已取得明显成效。今年以来，中国缉毒执法部门尚未发现一起非法制造、贩卖和走私芬太尼类物质的犯罪案件。美国司法部提供的数据显示，今年第一季度，美国海关和边境保护局仅破获12起来自中国的芬太尼类物质走私案件，缴获量0.29公斤，同比分别下降93%和99%。第二季度破获案件4起，缴获量5公斤，同比分别下降97%和78%。

美方指责中国为其国内芬太尼类物质的主要来源，这缺乏证据，完全与事实不符。中国合法厂家生产的芬太尼类药物从未流入美国。中国执法部门曾经侦破过非法加工和向美国贩卖非法芬太尼类物质，这都是境内外不法分子相勾连，以伪装、夹藏等方式通过国际邮包输往美国，数量极为有限。美国之所以发生芬太尼泛滥危机，主要在于其国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，占世界人口总数5%的美国人消费了全球80%的阿片类药物。美方如果要真正解决其国内的芬太尼问题，需要扎扎实实做好自己的事。

制贩、滥用芬太尼类物质是国际性难题，需要各国共同努力。美方应尊重事实，客观看待中方所做大量工作，停止归咎于人，同时加强美国国内监管力度，以真正有效打击芬太尼类物质的制贩和走私。中国政府愿与包括美国在内的世界各国深化合作，着力推进芬太尼类物质国际共治，携手解决芬太尼类物质滥用难题。

问：中方日前以间谍罪正式逮捕澳大利亚公民杨军，澳大利亚外长佩恩就此发表了声明。我们注意到昨天发言人已表明中方立场。澳媒体对此十分关注，有很多报道和猜测。中方对此有何进一步评论？

答：我昨天已经阐明中方立场。目前此案正在进一步办理当中。中国国家安全机关依法办案，充分保障杨军的各项权利。澳方一些人发表的言论毫无根据，根本不负责任。

我想重申，中国是法治国家。我们敦促澳方切实尊重中国司法主权，停止炒作和施压，不得以任何方式干预中方依法办案。

问：据报道，墨西哥执法人员近日在该国最大港口查获了超过23吨来自中国的芬太尼，最终目的地是美国。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方有关部门高度重视，立即部署开展调查，并向美方和墨方了解核实情况。美方和墨方均已确认该批货物不是芬太尼。中方禁毒执法部门正抓紧进行调查核实，一旦发现有公司和人员涉嫌违法犯罪，将依法严惩，绝不姑息，并将及时公布调查结果。

问：据报道，澳大利亚政府正在高校中采取措施应对外国政府干预，包括组建特别工作组保护敏感领域研究、网络安全、言论自由等。不少人认为澳方此举主要针对中国的渗透和影响。中方对此有何评论？

答：我们此前多次就此类问题作出过回应。所谓中方对澳大利亚实施“渗透”以及类似的说法纯属子虚乌有，别有用心。

中澳在互信、互利基础上开展务实合作和人文交流，增进两国间相互了解，符合两国和两国人民共同利益。将教育合作政治化、人为设置障碍，对双方都没有好处，也不得人心。希望澳方客观看待中澳各领域合作，珍视双方合作成果，多做有利于中澳友好与互信的事。

问：据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿访问乌克兰前对媒体表示，中国企图通过“一带一路”以及各类具有吸引力的投资，进行全球经济扩张。他将向美国的朋友和伙伴警示中国投资带来的风险。中方对此有何评论？

答：中方对博尔顿先生抹黑“一带一路”合作、挑拨他国关系的行为表示坚决反对。但坦率地讲，我们对此也并不感到意外。

与美国一些人奉行的“美国优先”理念不同，中国同包括乌克兰在内的160多个国家和国际组织开展共建“一带一路”合作，始终坚持共商、共建、共享原则，不断取得互利共赢成果。相信世界上大多数国家能够基于客观事实，独立地作出符合自身利益的政策选择。

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