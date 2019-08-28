“美丽中国·璀璨文化”大洋洲推广活动在悉尼落幕

新华社悉尼8月28日电（记者郭阳）2019“美丽中国·璀璨文化”大洋洲推广活动27日晚在悉尼落下帷幕。此次活动以交流洽谈和旅游推介会的方式，展示了中国璀璨的历史文化和丰富的旅游资源。

当天举行的推介会上播放了“美丽中国”宣传片，上演了中国民乐演奏、川剧变脸、歌曲演唱等节目。

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长李亚莹在推介会上致辞说，中澳两国旅游资源丰富，互为重要旅游客源国和旅游目的地。她希望通过推广活动进一步挖掘两国旅游合作潜力，为中澳两国旅游业界搭建平台。

中国驻澳大利亚使馆公使衔文化参赞杨治说，文化和旅游的结合在中国被称为“诗与远方”的美丽邂逅，以中澳间健康而稳定的文化和旅游交流为重要内容的人文交流，必将促进双方关系的良好发展。

澳大利亚温迪·吴旅行社市场总监布鲁诺告诉记者，中国的文化和旅游资源十分多样，想去中国旅游的澳大利亚游客每年都在增加。

推介会开始前，来自北京、上海、安徽、重庆、广西、内蒙古、湖北、河北和山西九省市区的代表团通过展台展示的方式，向澳当地旅行商、航空公司代表等介绍了各地的优美风光及独特民俗。

2019“美丽中国·璀璨文化”大洋洲推广活动自21日起在新西兰、斐济和澳大利亚3国的5个城市举办。

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