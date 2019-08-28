原标题：美国企业家：抱歉，总统先生，我们不走！

美国领导人上周发推特称，要求美国企业离开中国或者回到美国开设工厂。美国来华企业家、喜林苑创始人Brian Linden特此给“世界观”投来一封写给美国领导人的信，翻译如下：

2004年，我和我的妻子带着两个儿子（当时分别是七岁和九岁）放弃了我们在美国的事业，卖掉房子，来到中国，追求一个饱含理想主义和尊重的梦想。我们当时的目标是创办一家可持续性的社会企业，通过有形和无形的贡献，体现企业的价值观和对中国文化的崇敬。我们家带着这种使命来到中国，在过去的十五年里不断精益求精。最初只是一家小旅馆，现在却令许多人领略了中国文化遗产的美丽和智慧。

我们保护的建筑反映了这种模式的有形的理想。修复这种建筑需要比新建筑投入更多金钱、时间和照料。我们认为，这种保护工作体现了我们推广中国文化遗产的庄严承诺，而且标志着我们创建社会企业迈出的第一步。

从商业角度来看，我们明白，文物建筑的舒适性往往无法和那些愈加富裕的旅客期待中的酒店相比。修复硬件固然光荣而且重要，但还不足以达到酒店的商业运作需求。没有独特的“软件”，我们就无法作为一家旅店竞争和生存。

我们开始从该地区的本土文化和传统，最重要的从当地的人民那里，寻找“软件”。我们认为，世人急于迎合迅猛发展的旅游业，选了一条容易的路：投资“硬件”，因为“软件”需要时间和精力来发展。奇特的建筑和与之无关的特色，比如大浴缸、大电视和法国酒窖成了许多旅客的常规期望。旅客变得习惯于重视硬件，轻视软件。在这种模式中，目的地的文化和社会资源不如酒店的实际舒适度重要，而这种舒适度一般是由非本地的工作人员设计和管理，很少能有好处沉淀到本地社区。

我们的社会企业旨在扭转这一趋势。我们自己作为异乡客，也一直被当地人民和我们的互动所激励。我们认为，人们正在借肤浅的舒适之名破坏旅行的本质。我们相信，本地的经济动荡对当地人没有好处，我们希望激励邻居和旅行者，让他们体验过一种更加可持续的模式之后同样也产生向往。

冒着风险，我们辛勤工作，事必躬亲。我们卖掉了美国的房子，放弃了事业，把每一分钱都投进了这些项目中，在家里教育两个儿子，直到他们上大学。中国成了我们的家，中国人像家人一样张开怀抱欢迎我们。我们从未想过离开这个特别的地方。

1984年8月，我第一次来到中国，待到1988年。中国给我和我家人一个追梦的平台。我们最初能献给中国的只有热情和尊重；作为回报，中国没有让我们失望。我们坚信，美国必须带着尊重继续与中国来往。中国有句谚语，“风向转变时，有人筑墙，有人造风车。”时代变化，但机会也很多。我们不要筑墙。

总统先生，我们拒绝离开这个伟大国家及其人民。身为美国人，我们很自豪，但中国现在和未来都是我们的家，我们也同样为之感到荣幸。(Brian Linden)

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