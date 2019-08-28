伊朗总统：美国重返伊核协议是伊美对话的前提

新华社德黑兰8月27日电 伊朗总统鲁哈尼27日表示，伊朗与美国重启对话的前提是美方重返伊核问题全面协议，谈判只能在伊核协议框架下进行。

伊朗伊斯兰共和国通讯社27日援引鲁哈尼的话说，美国必须重返伊核协议，纠正此前的错误路线，承认伊朗的合法权益。鲁哈尼强调，“促使（事态）积极发展的关键在美国”。若美国不取消当前针对伊朗的制裁，两国关系不会有积极发展。

鲁哈尼表示，伊朗并不谋求与任何国家对抗，伊朗愿与所有友好国家开展合作。

伊朗伊斯兰共和国通讯社当天还援引伊朗外长扎里夫的话报道说，除非美国恪守对伊核协议的承诺，否则“很难设想”伊美两国总统可以举行会晤。

美国总统特朗普26日在法国出席七国集团峰会期间表示，如果条件合适，他愿意接受法国总统马克龙提议，与伊朗总统鲁哈尼举行会谈。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。美伊关系严重恶化，海湾局势持续紧张。

伊朗方面多次强调，不会在承受压力的情况下与美方对话。今年7月14日，鲁哈尼发表电视讲话时表示，如果美方撤销对伊朗制裁并重返伊核协议，伊方愿与美方进行谈判。

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