普京强调推进叙利亚问题政治解决进程

新华社莫斯科8月27日电（记者李奥）俄罗斯总统普京27日表示，要解决叙利亚问题，当前的首要任务是稳定叙利亚局势并推进政治解决进程。

据克里姆林宫网站消息，普京与土耳其总统埃尔多安当天在莫斯科国际航空航天展览会上举行会谈。普京在会谈后与埃尔多安联合举行的记者会上说，两人主要讨论了叙利亚问题。他表示，俄罗斯、土耳其与伊朗在“阿斯塔纳进程”框架内积极协作，这一进程是解决叙利亚危机最有效的机制。俄方认为，现阶段最主要的任务是稳定叙利亚局势并推进政治解决进程。

普京说，他与埃尔多安就组建和启动叙利亚宪法委员会相关问题进行了磋商。俄方希望这一委员会可于短期内在日内瓦启动。他本人将于9月中旬赴安卡拉参加俄罗斯、土耳其与伊朗三国峰会。

普京说，俄方理解土耳其对其南部边境安全的关切，俄方认为保障土方边境安全是其合法诉求。两人当天也讨论了采取额外措施消灭叙利亚伊德利卜地区恐怖分子的问题。此外，两人还讨论了俄土两国就苏-35战机和第五代战机苏-57展开合作的问题。

埃尔多安在记者会上表示，目前伊德利卜地区局势复杂，土方士兵正处于危险中。土方不希望这一情况继续发展，如有需要，土方将采取一切必要措施保护本国士兵安全。他还表示，土方希望美国能够履行其关于在叙利亚北部建立“安全区”的承诺。

埃尔多安说，联合生产S-400防空导弹系统对土俄两国关系十分重要。土方也愿与俄方在其他国防工业领域加强合作，其中包括军事航空领域。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)