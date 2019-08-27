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“70年，我对中国说”全球网民寄语活动在京启动

2019年08月27日22:07  来源：新华网
 

　　新华网北京8月27日电（牟彦秋 王秀）由国家互联网信息办公室、文化和旅游部共同发起，中国环球电视网和新华网共同承办的“70年，我对中国说”全球网民寄语互动传播活动27日在京启动。

　　据悉，此次活动旨在消除国际社会的文化壁垒，共同抵制国家之间的偏见误解。通过此次活动向世界传达中国的善意，与各国网友积极互动，传递润泽人心的正能量，进一步营造人类命运共同体的浓厚氛围，充分讲好70年来中国人民拼搏奋斗的故事，阐释中国发展为世界所做的积极贡献和中国道路的世界意义。

　　据主办方介绍，“70年，我对中国说”全球网民寄语活动通过在社交媒体平台脸谱和新浪微博上发起话题，分为“说出对中国的诚挚祝福”“印象最深刻的中国成就与重要变化”“海内外华人的民族自豪感”“说出你国家里的中华美食”“你心目中的‘最美中国城市’”和“说出不一样的‘新中国人’故事”六个主题，有奖征集全球网民对新中国成立70周年的寄语。

(责编：岳弘彬)
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