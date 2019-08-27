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新华国际时评：霸凌不休 世界反感

2019年08月27日19:56  来源：新华网
 

　　新华社北京8月27日电 题：霸凌不休 世界反感

　　新华社记者韩冰 应强

　　美国最近再次任性加征中国输美产品关税、和欧洲就关税等问题大打“口水仗”，继续升级霸凌行径，这不仅受到中方有理有节的批驳和反制，也引起世界普遍反感。

　　对于美式霸凌，连美国的欧洲盟友都看不下去。欧洲理事会主席图斯克日前公开表示，贸易战必须停止，如果美国出于政治原因使用关税，将危害全世界。法国总统马克龙呼吁缓解紧张。德国总理默克尔说应采取共同办法，不应单独设置解决问题的框架。英国首相约翰逊说：“支持惩罚性关税的人今后可能得为全球经济衰退负责。”

　　美式霸凌之所以为整个世界所反感，是因为美国为了私利，把整个世界当成榨取利益的目标，让整个世界变成受害者。

　　今年以来，国际货币基金组织一再下调世界经济增长预期，主要原因之一就是美国大行单边主义和保护主义，在全世界肆意挑起经贸摩擦。该组织强调，各国不应“以关税替代对话来施压他国”。这句话在很大程度上正是讲给美国听。

　　在美国的霸凌版图中，由其单方面挑起的对华经贸摩擦，将其霸凌行径本质暴露无遗。美方不仅挑起对华贸易摩擦，还不惜调动外交和国防等多个政府部门，在科技、金融等多方面打压中国，显示出霸道、自私和虚伪的本质。

　　美国实施霸凌的时间越长，对世界的危害越大，世界对它的真面目就认识得越清楚。埃及《金字塔报》资深记者萨米·卡姆哈维说，一场经贸摩擦，让世界看到了一个担当责任的中国和一个恣意妄为的美国。德国工业联合会常务董事约阿希姆·朗痛斥说，美国无视以规则为基础、平等的贸易体系，奉行“美国优先”，伤害别国利益。俄罗斯媒体犀利指出，美国已习惯享有特权，但“当这个舒适的体系开始动摇时，当竞争对手变得更强大时”，美国就会“不惜一切代价”保持其在世界的主导地位。

　　霸凌者终将被霸凌误。美国的霸凌行径到头来得到了什么？表面上，美国政府可能会增加上百亿美元关税收入，但实际上，美国遭受的损失不可估量。事实表明，加征的关税绝大部分由美国企业和消费者埋单，霸凌行径让美国国家信誉赤字累累。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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