俄预计明年开始为大型卫星群计划拨款

新华社莫斯科8月27日电 俄罗斯国家航天公司第一副总经理尤里·乌尔利奇奇26日在莫斯科表示，俄政府下属军事工业委员会当天完成了对该公司提议的用600多颗卫星组建庞大卫星群计划的协商。这项计划预计将于明年开始获得国家拨款。

俄国家航天公司提议的大型卫星群计划名为“球体”。今日俄罗斯通讯社援引乌尔利奇奇的话报道，由俄副总理尤里·鲍里索夫主持的军事工业委员会26日已完成对“球体”计划的协商。目前该委员会正在研究明年拨款的具体问题。

根据俄国家航天公司的“球体”计划，俄将使用包括通信、导航、地球遥测卫星在内的600多颗卫星组建庞大的卫星群，提供手机通话、互联网及物联网接入等多种服务。该计划涉及的新卫星预计于2023年至2028年间完成部署。

根据俄国防部新闻局今年年初公布的数据，俄目前共有在轨卫星150多颗。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)