新华社伦敦8月26日电 财经观察：英国“脱欧”后全球贸易布局面临多重困扰

新华社记者王慧慧

英国新首相鲍里斯·约翰逊上台后，多次强调英国要在10月31日如期“脱欧”。分析人士指出，英国出现“无协议脱欧”的风险陡然激增，英国“脱欧”后其全球贸易布局将面临多重困扰。

英欧贸易关系受干扰

欧盟是英国最大的贸易伙伴。据英方统计，2018年英国对欧盟出口额占英国出口总额的46%，进口额占英国进口总额的54%。一旦“无协议脱欧”，英欧贸易可能陷入混乱。

霍金路伟国际律师事务所贸易法专家艾琳·杜森在接受记者采访时说：“很难判断‘无协议脱欧’后英欧双方贸易将在多大程度上受到干扰，因为从未有过‘脱欧’先例，但双方贸易肯定会变得困难。”

杜森认为，“无协议脱欧”意味着英欧贸易将回到世贸组织规则框架下，更多的边检可能导致供应链受干扰，英国服务业、制造业和农业将受到影响。

分析人士指出，“无协议脱欧”后，英欧需要立即开始谈判并尽快达成新贸易安排，谈判压力远大于存在过渡期的“有协议脱欧”。此外，关于爱尔兰边境的“备份安排”，也可能成为未来英欧签订贸易协定的一大障碍。

复制贸易安排有压力

作为欧盟成员国，英国受益于现有的约40个欧盟贸易协议，这些协议覆盖全球70多个国家。由于英国与美国、中国、日本等主要经济体没有双边贸易安排，去年以来，英国政府一直积极谋划与第三方“复制”相关贸易安排，以求得即使“无协议脱欧”，还可以与这些国家继续维持现有的贸易优惠条件。

英国迄今已签署了13个贸易连续性协议，涵盖智利、以色列、瑞士、韩国等38个国家，涉及贸易金额达890亿英镑。

不过，英国签署连续性协议之路任重道远。据英国国际贸易部网站信息，目前仍在讨论中的连续性协议有20多份，包括加拿大、墨西哥、埃及等国家和地区，但预计与日本和土耳其的贸易安排无法在“脱欧”日期之前达成。

分析人士认为，把欧盟和其他国家达成的贸易协议“复制”成英国与这些国家的双边贸易协议并非轻而易举，而且现在“脱欧”路径不清晰，一些国家在与英国签署连续性协议时会犹豫不决。

杜森表示，英国如何与主要经济体进行贸易谈判值得关注，英欧未来能够达成何种贸易安排会成为其他国家与英国谈判时的参照物。

商签英美自贸协定非易事

“脱欧”后迅速与美国签署自由贸易协定是英国政府的一大诉求，但一系列现实问题让英美达成自贸协定的前景不容乐观。

首先，英美对签署贸易协定的迫切程度并不相同。在“脱欧”背景下，英方期待与美国谈判取得进展以提升英国在国际贸易领域的影响力。但正如美国前财长萨默斯所说，“英国态度急切、没有筹码、处于弱势，与美国达成有利协议只能是妄想”。

其次，在协议具体内容方面，美英之间也存在分歧。英国人担心低于欧盟标准的美国产品进入英国，并且不愿向美国投资者开放英国引以为豪的国民保健制度，这些都将对双方谈判造成障碍。

此外，从程序上看，贸易谈判由美国政府负责，但美国国会最终能否批准协议尚未可知。美国国会众议院议长佩洛西已表示，一旦英国“无协议脱欧”导致爱尔兰岛上出现“硬边界”，民主党不会支持与英国达成任何贸易协定。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)