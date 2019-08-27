人民网>>国际

“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”走进匈牙利

2019年08月27日13:33  来源：新华网
 

新华社布达佩斯8月26日电（记者袁亮）“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”26日在匈牙利首都布达佩斯开幕，为期两天的经贸展览将为中匈两国企业开展务实合作搭建平台。

据“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”组委会主任吴根宝介绍，此次经贸巡展的参展企业达110余家，产品涵盖了日用消费品、化工商品、服装服饰、有色金属、医疗设备、建材家居、智能及高端设备等近千种商品，展览面积近4000平方米。他表示，希望此次经贸巡展能为上海企业进入匈牙利搭建平台，进一步促进中匈两国企业开展务实合作。

布达佩斯市副市长鲍格迪·加博尔在开幕式上致辞说，布达佩斯和上海是友好城市，中国东方航空公司今年6月开通了上海至布达佩斯直飞航线，让两座城市的交流更加频繁，相信此次巡展将进一步密切布达佩斯与上海的经贸交流与合作。

中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波说，上海是一座朝气蓬勃的国际化大都市。今年11月，第二届中国国际进口博览会将在上海举行，热烈欢迎匈牙利企业参展。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved