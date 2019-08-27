“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”走进匈牙利

新华社布达佩斯8月26日电（记者袁亮）“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”26日在匈牙利首都布达佩斯开幕，为期两天的经贸展览将为中匈两国企业开展务实合作搭建平台。

据“上海之帆‘一带一路’经贸巡展”组委会主任吴根宝介绍，此次经贸巡展的参展企业达110余家，产品涵盖了日用消费品、化工商品、服装服饰、有色金属、医疗设备、建材家居、智能及高端设备等近千种商品，展览面积近4000平方米。他表示，希望此次经贸巡展能为上海企业进入匈牙利搭建平台，进一步促进中匈两国企业开展务实合作。

布达佩斯市副市长鲍格迪·加博尔在开幕式上致辞说，布达佩斯和上海是友好城市，中国东方航空公司今年6月开通了上海至布达佩斯直飞航线，让两座城市的交流更加频繁，相信此次巡展将进一步密切布达佩斯与上海的经贸交流与合作。

中国驻匈牙利大使馆经济商务参赞刘波说，上海是一座朝气蓬勃的国际化大都市。今年11月，第二届中国国际进口博览会将在上海举行，热烈欢迎匈牙利企业参展。

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