罗马尼亚执政联盟宣告破裂

新华社布加勒斯特8月26日电（记者陈进）罗马尼亚自由和民主联盟党26日决定退出社会民主党主导的执政联盟，持续近3年的两党合作宣告破裂，现政府由此失去议会多数地位。

针对执政伙伴的这一决定，社会民主党主席、政府总理登奇勒表示，该党将于本周末举行全国执行委员会会议，确定继续执政所需要采取的相关步骤。

自由和民主联盟党领导人特里恰努在谈到该党决定时表示，他曾试图在最后一刻挽救联盟，并在当天上午同登奇勒会晤时就政府改组和预算修订等问题提出一系列建议，但未得到具体回应，于是自由和民主联盟党决定离开同社会民主党一起建立的联合政府。

此举意味着现内阁在议会中失去多数地位并成为少数派政府。如果社会民主党决定继续执政，议会夏季休会结束后，政府可能被反对党弹劾下台。不过，登奇勒表示，其政党将通过谈判来确保政府在议会中的多数地位。

此间分析人士认为，除两党在执政问题上的矛盾外，联盟破裂的主要原因还是两党在今年11月份总统选举候选人问题上的严重对立：社会民主党拒绝执政伙伴关于两党推举联合候选人的提议，坚持推出自己的候选人、即登奇勒参选。

社会民主党2016年年底赢得四年一度的议会选举，随后与自由和民主联盟党组成联合政府。登奇勒于2018年1月出任联合政府的第三任总理。

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