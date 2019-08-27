北马其顿和塞尔维亚启动联合过境检查站

新华社地拉那8月26日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿和塞尔维亚26日在两国边境举行仪式，启动两国联合过境检查站，以促进两国贸易往来及合作。

北马其顿总理佐兰·扎埃夫和塞尔维亚总理安娜·布尔纳比奇出席了当天在北马其顿塔巴诺夫采与塞尔维亚普雷舍沃交界地区举行的仪式。

扎埃夫在致辞时说，塔巴诺夫采—普雷舍沃联合过境检查站将提供一站式过境服务，极大地推动地区经济合作。预计今年通过这一过境点的货车车次将达到26万，比去年增加30%。

布尔纳比奇说，这是欧洲西巴尔干地区首次成立联合过境检查站，将加快货车往来，推动两国经贸合作，为两国及西巴尔干地区展开新的经济、贸易和地区合作铺平道路。

本月初，北马其顿总统彭达罗夫斯基签署法令，批准在塔巴诺夫采—普雷舍沃成立联合过境检查站。他表示，这一机制将进一步促进两国关系的发展，加快两国间的人员和货物往来，并大幅减少人员和车辆过境等候的时间。

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