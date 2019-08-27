原标题：中国有能力冷静理性反制到底，美方不要误判

唯我独尊的美式霸道逻辑连日来遭到了包括美方人士在内的多方批驳。

26日晚新闻联播刊播总台国际锐评《中国将冷静理性反制贸易霸凌》明确指出，美方一些人只许自己肆意加征关税，却不许贸易伙伴合理合法反制，这种行为活生生地诠释了什么是唯我独尊的美式霸道逻辑。在他们看来，美国是全球唯一超级大国，“想敲打谁，就敲打谁”;美方对谁加征关税，谁就得让步，不能反抗。这种以单边主义、保护主义为特点的霸道逻辑，是对国际法和国际秩序的极端蔑视与蓄意破坏。

一年多来，中方不得不采取三轮反制措施，从容冷静，理性克制，顾全大局，被国际社会普遍认为是对美方贸易霸凌行为的正当回应。那些深陷霸道逻辑的美国政客该醒醒了！所谓的极限施压手法过去对中国没用，现在和将来同样没用。

中方愿意在平等和相互尊重的基础上解决分歧，但在重大原则问题上绝不让步，对任何极限施压绝不妥协。如果美方一些人仍然沉迷于“只许州官放火，不许百姓点灯”的幻想，那么等待他们的将是中方的奉陪到底。27日出版的人民日报发表钟声文章，题目是《不要误判中国坚决反制的意志能力》。

文章说，美方进一步提高中国输美商品关税税率，严重违背两国元首共识，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己之举。美国一些人竟然还天真地妄想“中方不会对美上调关税作出反制”，说明他们误判了形势，尤其严重误判了中国坚决反制的意志能力。面对美方一再极限施压，中方保持理性、克制态度，坚决维护和捍卫国家核心利益和人民根本利益，在重大原则问题上决不让步。中方坚决反制任何挑衅，有能力奉陪到底。

文章指出，美方的单边主义和霸凌主义行径，严重践踏国际公平正义，严重威胁以规则为基础的国际秩序和多边贸易体制。中国坚定采取有效反制措施，既是维护和捍卫自身利益，也是维护和捍卫全世界人民共同利益。在美国本土，对于美国不断升级对华经贸摩擦的做法，美国有关人士认为，美方极限施压的做法损人不利己，不仅让美国自身经济遭受损失，而且拖累全球经济。

由美国200家最大公司首席执行官组成的商业团体“美国商业圆桌会议”近日对美国政府升级对华经贸摩擦的做法表示强烈担忧。

美国发行量第二大的报纸《今日美国》在其网站上发文称，美国政府升级对华经贸摩擦是灾难性的，将造成美国经济衰退。美国政府的贸易策略已经损害到美国经济，减税政策也很难阻止美国经济衰退的大势，只有开放贸易才能最终解决问题。

美国发行量最大的报纸《华尔街日报》近期完成的民意调查，支持自由贸易的美国民众比例呈上升趋势。2019年8月，64%的美国民众认为，只有自由贸易才有利于美国经济，比2017年4月的民调高出7个百分点。中方的立场是一贯的、明确的：贸易战没有赢家，我们不愿打、不怕打，必要时不得不打。任何人误判中国坚决反制的意志能力，继续一意孤行，必将在中国人民的钢铁意志面前付出代价。

经贸摩擦改变不了中国经济长期稳中向好的势头，我们有信心、有条件、有能力保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

始于6月份的人民日报“中国经济纵深谈”系列26日再次发表述评文章《着眼大棋局、落子更精准——如何看待区域协调发展》。文章说，在外部不确定因素增加的情况下，区域协调是应对外部不确定性、拓展市场空间的内在要求，是挖掘发展潜力、培育增长动能的关键一招。

党的十八大以来，一系列重大区域战略稳步推进，区域协调发展亮点纷呈，东西南北中纵横联动发展的新格局正在形成，区域发展差距正逐渐缩小。

促进区域协调发展，就要打破各种壁垒，让生产要素自由流动起来，建立发达地区与欠发达地区之间的区域联动机制，使区域间公共服务、社会保障水平等更加平衡。劈波斩浪驶向光明未来。中国经济具有独特的强劲韧性，完全能够扛住经贸摩擦的冲击。韧性来自强大的国内市场，来自巨大的回旋空间，来自有力的调控调节，更来自勤劳智慧的中国人民。

(责编：刘洁妍、杨牧)