“魅力北京”活动让波兰民众近距离接触中国传统文化

新华社华沙8月26日电（记者张章 周楠）“魅力北京”图片展及公众日活动26日在波兰首都华沙举行，精彩的文艺表演和丰富的互动活动吸引了众多波兰民众，让他们有机会近距离接触和了解中国传统文化。

“魅力北京”图片展及公众日活动在华沙市中心一家大型商业中心举行。图片展共展出40幅摄影作品，从“皇城、古都、现代、文化”等视角，展现北京的历史遗迹、现代化、文化和生活等多个层面，吸引了众多波兰民众驻足欣赏、拍照留念。

公众日活动包括中国功夫和中国古典舞蹈表演，以及汉服试穿、茶艺展示、手绘京剧脸谱、中国剪纸等互动活动，为波兰民众通过亲身体验增进对中国传统文化的了解提供了难得的机会。

“魅力北京”图片展及公众日活动由北京市文化和旅游局主办。北京市文化和旅游局副局长王粤、中国驻波兰大使馆文化参赞张忠华和波兰马佐夫舍省旅游局副局长伊沃娜·马耶夫斯卡为图片展揭幕。

王粤在致辞中表示，希望以此次活动为契机，促进两国人民间的友谊，共同将古老城市的文化传承下去，迎来新的发展机遇，使其焕发出勃勃生机。

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