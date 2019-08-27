偏远的格陵兰为何让美方着迷？

8月23日，美联社公布一封美国国务院提交给国会的信件副本，披露特朗普政府计划再次在格陵兰开设美国领事馆，希望能与格陵兰官员和社会建立更深层次的关系。

尽管先前的购岛计划遭到了丹麦政府的拒绝，但特朗普政府对格陵兰岛的兴趣并未消减，战略部署仍在继续。

买卖不成仁义不在

近日，特朗普政府对格陵兰岛动作频频。短短一周多的时间内，美国对格陵兰岛的兴趣已然人尽皆知。

据美国《华尔街日报》15日报道，美国总统特朗普有意向丹麦收购格陵兰岛。18日，丹麦首相弗雷泽里克森回应称，美方购买格陵兰岛的想法十分荒谬，丹麦欢迎商业合作，但拒绝出售。

弗雷泽里克森当时可能并未料到这番言论会带来怎样的后果。20日一大早，特朗普在个人社交媒体上宣布，鉴于丹麦首相对购岛计划的拒绝以及令他十分不悦的言辞和态度，他将推迟访问丹麦。

特朗普原定9月2日至3日访问丹麦，与首相弗雷泽里克森和格陵兰岛地方自治政府首脑吉尔森会面，商讨北极事务。事发突然，以至于特朗普宣布取消访问的数小时前，美国驻丹麦大使还在社交媒体上表示准备迎接特朗普。

尽管购岛计划遭到丹麦方的拒绝，美国仍在不断争取。据欧联通讯社21日报道，特朗普政府官员们正在探讨向丹麦政府每年支付6亿美元后永久拥有格陵兰岛的可能性，这笔数目是根据丹麦政府每年为格陵兰岛支付的款项所定。

购岛并非“一句玩笑”

美国想要购买格陵兰岛已不是头一回。1946年，时任美国总统杜鲁门就曾试图用1亿美元向丹麦购买格陵兰岛，但遭到了拒绝。

格陵兰岛是丹麦自治领地，国防和外交事务由丹麦政府掌管。岛上总人口大约5.7万，大部分是原住民因纽特人。每年丹麦政府都会对其提供大量补贴，此次特朗普也提出了“身为盟友愿为其分担”的理念。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受本报采访时表示，争夺稀土资源、提升北极圈话语权和加强军事部署是美国提出购买格陵兰岛的三个主要原因。

据《金融时报》报道，格陵兰岛大约有3850万吨稀土氧化物，而全世界其他地方的稀土氧化物总量约为1.2亿吨。“美国提出购岛体现了其想在稀土争夺战中拔得头筹的野心。”袁征说。

袁征认为，目前各国在北极地区的主权争夺日趋激烈，拥有格陵兰岛可以帮助美国争得在北极地区的霸主地位。“格陵兰岛是北极圈内最大的岛屿，广阔领土领海是绝对话语权的象征。”

“格陵兰岛所处北极，是控制飞行交通要道的绝佳场所。”袁征表示，格陵兰岛是美国长期以来梦寐以求的军事战略据点。“尤其在退出中导条约后，美国可以在格陵兰岛部署中短程导弹，同时前沿安置监控雷达，乃至部署导弹防御系统，寻求美国的绝对安全。”袁征说。

“赌气”外交失了风度

此次特朗普突然推迟对丹麦的国事访问，让美国的外交政策再次成为舆论焦点。

《哥本哈根邮报》21日报道称，丹麦各界普遍认为美国这个决定是对丹麦的不尊重，特别是在丹麦仍为美国最亲密盟友之一这样的背景下。

美国有线电视新闻网评论认为，美国以一种不可预测而且常常是报复性和交易性的方式开展外交活动，美国的外交政策看起来就像是家族生意的延伸。美国总统的做法让美国不再是全球稳定的重要支柱。

袁征认为，特朗普政府的外交行为不符合国际礼仪。“美国的霸权心态暴露无遗，违反了各国平等的原则，损害了美国的国际形象。”

据美联社21日报道，面对美方的推迟访问，丹麦首相重申了反对出售格陵兰岛的决心。欧盟委员会发言人贝尔托表示，欧洲联盟完全赞同并支持丹麦政府在格陵兰岛问题上的立场。

“美国在格陵兰岛的军事部署会加剧美俄关系动荡，引发俄罗斯的不满甚至是报复。”袁征分析称，考虑到自身安全利益与地区稳定，欧洲国家普遍不愿看到这样的局面，也不会允许这样的潜在危险出现。

袁征认为，未来美国全盘操控格陵兰岛的可能性不大。“双方可能会展开谈判，美国可以征求丹麦的同意，在格陵兰岛上进一步扩大军力部署，在北约大框架下，加强与丹麦的合作。”袁征说。

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