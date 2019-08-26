新华社柏林8月26日电 随笔：培养大国工匠须从细微着手

新华社记者张远

德国近日针对职业教育又出新政，具体规定了双元制职业教育学徒最低工资标准，还规定专业技术资格证书等同学士学位，意在借此激发更多年轻人成为工匠的愿望，从而为“德国制造”的人才保障未雨绸缪。

几乎同时，第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山开幕并如火如荼地进行。第五次参赛的中国代表团派出60多名选手，参加全部56个项目的比拼，是参赛人员规模最大、参赛项目最全的一次。越来越多中国工匠具备世界水准，其背后是中国发展职业教育的不懈努力。

在中国，发展现代职业教育，成为提升人力资源素质、稳定和扩大就业的现实需要，也是推动经济高质量发展、建设现代化强国的重要举措。如何让更多青年人成长为大国工匠，我们或许可以向德国“取经”，从细微处着手。

历史上，“德国制造”从最初的冒牌劣质代名词，华丽变身为世界认可的金字招牌，离不开德国的学徒传统和其现代模式：双元制职业教育。双元制职业教育的发展，源源不断地为德国制造业输送熟练技术人才，也成为德国“工匠”的摇篮。德国前总理科尔曾表示，经过良好职业培训的青年，是德国的最大资本，也是经济稳定的保障。欧盟在2012年也将双元制职业教育写入战略文件，推动其成为全欧洲培训体系和职业教育的支柱。

众所周知，德国双元制职业教育体系的精髓在于产学结合。该体系下的学生，约三分之一时间在职业学校学习理论知识，三分之二时间则在企业培训，掌握实践本领，同时还能赚实习工资。职业学校属义务教育，费用由州政府财政负担，企业则自行负担培训费用。

这是一种三方受益的模式。对学生而言，不仅理论联系实践全方位掌握了技能，还获得学徒工资收入和优先就业的机会；对企业而言，则“预订”了高度适配岗位需求的技术人才，免去了在就业市场招聘和培训的成本；对政府而言，年轻人失业率大大降低，还培育了一批高素质产业工人、工程师，为经济发展提供人才保障。

经过百余年发展，德国的职业教育制度体系已趋成熟，但德国仍在细节上精益求精，不断推出新措施完善和加强该体系。如这次新通过的职业教育改革方案，就着眼职业教育学生的收入水平和社会地位，用“最低工资”和在专业技术资格证书上添加“学士”二字，意在打造工匠“金饭碗”。如此细微政策，体现了德国政府对职业教育的重视，也将激发更多年轻人的工匠热情。

此次喀山世界技能大赛，诸多中国高级技师与全球同行以技术论道，展现了大国工匠的新风貌。事实证明，三百六十行，行行出状元。青年人掌握一技之长，成为一个领域的能工巧匠，不仅意味着在职场拥有立身之本，在创造社会财富中实现人生价值，也为经济社会持续健康发展做出贡献。

他山之石可以攻玉。如今，中国制造、中国服务正在迈向中高端，需要大量能工巧匠。中国职业教育也在不断探索新模式。通过借鉴德国等国的成功经验，于细微处下功夫，必定有助于职业教育的发展，有助于培养更多适应国家发展需求的大国工匠。

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