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《天使陷落》领跑北美周末票房榜

2019年08月26日16:41  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶8月25日电（记者高山）随着暑期接近尾声，北美票房总体趋于平淡。狮门影业发行的动作片《天使陷落》凭借3天入账2125万美元登顶北美周末票房榜。

　　《天使陷落》是杰拉德·巴特勒主演的“陷落”系列影片第三部，前两部分别是2013年上映的《奥林匹斯的陷落》和2016年的《伦敦陷落》。《天使陷落》讲述了一名美国特工遭错误指控，为洗刷冤屈，他不得不亡命求生并奋力找出真凶。

　　环球影业发行的喜剧电影《好小子们》从上周榜首位置降至第二位，周末3天入账1175万美元。该片讲述了三名青春期少年的“叛逆冒险之旅”。

　　索尼旗下阿弗姆电影公司发行的体育剧情片《战胜自我》本周上映3天入账820万美元，冲到北美周末票房榜第三位。影片由亚历克斯·肯德里克自编、自导、自演，讲述了一名高中业余教练帮助一名“问题少年”突破自我的故事。

　　迪士尼的“真兽版”《狮子王》周末3天入账815万美元，排名第四。这部改编自迪士尼1994年经典动画片的影片自7月19日上映以来，北美票房总收入已超5.1亿美元，全球票房总收入高达15.08亿美元。

　　环球影业发行的动作片《速度与激情：特别行动》本周末入账814万美元，排名第五。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)
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