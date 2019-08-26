西班牙直升机和小型飞机空中相撞致7人死亡

新华社马德里8月25日电（记者冯俊伟）一架直升机与一架双座小型飞机25日在西班牙旅游胜地马略卡岛上空相撞，两架飞机上7人全部死亡。

据当地媒体报道，事故发生于当地时间13时30分（北京时间19时30分）许。直升机型号为贝尔206L，由私人公司运营，载有5人，包括一名意大利籍飞行员以及一对德国夫妇和两个孩子。小型飞机载有两名西班牙人。事故原因正在调查中。

西班牙看守政府首相佩德罗·桑切斯通过个人推特账户对这起不幸事故表示关切，并对遇难者家属表示慰问。

马略卡岛是西班牙巴利阿里群岛的最大岛屿，位于地中海西部。去年，马略卡岛接待外国游客超过1000万人次，其中德国游客人数最多。每年夏天这里乘直升机观光的旅游项目和私人定制飞行服务项目显著增加。

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