旅德中国青年钢琴家领衔国际音乐节开幕音乐会

新华社德国布克斯特胡德8月25日电（记者田颖 连振）旅德中国青年钢琴演奏家张海鸥领衔的古典音乐会25日傍晚在德国下萨克森州布克斯特胡德市举行，由此拉开第十届布克斯特胡德国际音乐节的序幕。

这场开幕音乐会在该市标志性建筑圣彼得里大教堂举行。当天，大教堂内座无虚席，不少观众从邻近城市来此欣赏音乐会。张海鸥作为钢琴独奏，领衔与德国北德广播爱乐乐团合作演绎的贝多芬《降E大调第五钢琴协奏曲“皇帝”》，演奏获得观众热烈掌声和欢呼声。

随后，张海鸥返场演奏两支乐曲，包括中国乐曲《浏阳河》，美妙灵动的旋律在圣彼得里大教堂内流转，令观众陶醉。

中国驻德国大使吴恳在观看完本场音乐会后告诉新华社记者：“张海鸥通过自己的理解和演绎把贝多芬的交响乐作品发挥到极致，把美妙的旋律、深邃的思想和高度的技巧性有机地结合在一起，我为他感到骄傲和自豪。”

本场音乐会指挥、北德广播爱乐乐团首席指挥安德鲁·曼兹说：“张海鸥是非常有天赋的优秀钢琴家，他今天给我们带来了精湛的演出。”

2010年创立的布克斯特胡德国际音乐节是当地及周边地区的一项文化盛事，每年吸引大量乐迷前来。张海鸥早年求学德国汉诺威音乐与戏剧大学，如今是布克斯特胡德国际音乐节的音乐总策划和执行人。

除深耕古典音乐之外，张海鸥也尝试借助音乐节平台促进文化传播交流，例如他邀请国内打击乐队来当地演出，向当地孩子介绍中国鼓。“我希望作为音乐使者，把现代中国的形象带给所有听众，特别是年青一代。”他说。

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