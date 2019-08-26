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七国集团峰会引发示威游行

2019年08月26日13:56  来源：新华网
 

　　新华社法国昂代8月24日电（记者任珂　陈晨）七国集团（G7）峰会24日在戒备森严的法国南部海滨城市比亚里茨开幕。当天，在距离比亚里茨约30公里的法国小镇昂代，反对G7峰会的示威游行也同步开始。

　　当天上午，示威者从昂代出发，沿大西洋海岸公路徒步走到数公里外的一座桥附近，与来自西班牙的另一群示威者会师。

　　示威者举着各色标语和旗帜，有反对资本主义的，有呼吁保护环境和应对气候变化的，有提倡社会公平的等等。还有示威者举起长长的横幅，上面写着大大的G7和用十余种文字写的“不”，以此表达对G7的抗议。

　　“我们反对的是强权政治，G7是富人俱乐部。”示威者阿兰卡说。另一名示威者艾扎吉尔说：“G7的领导人没有采取足够的行动应对气候变化和保护生态环境，他们不过是个精英俱乐部！”

　　据法国警方估计，当天有9000余人参加了在昂代的示威游行。组织方则表示，当天示威者多达1.5万人。有示威组织者说，他们还要到离比亚里茨更近的巴约纳继续示威。

　　另据法国媒体报道，在巴约纳，警方当天与示威者发生冲突，警方还使用了催泪瓦斯和水炮。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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