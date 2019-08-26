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也门胡塞武装使用导弹攻击沙特境内目标

2019年08月26日09:52  来源：新华网
 

　　新华社科威特城8月25日电（记者聂云鹏　王薇）萨那消息：也门胡塞武装25日说，该武装当天使用导弹对沙特阿拉伯境内的机场实施攻击。

　　胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿通过马西拉电视台说，该武装25日晚使用10枚弹道导弹对沙特南部吉赞省机场实施攻击，造成数十人死伤。

　　萨里阿表示，为应对沙特方面对也门的军事干预，胡塞武装将对沙特境内目标发动更多导弹攻击。

　　沙特领导的多国联军发言人图尔基25日通过沙特通讯社发表声明说，多国联军当天拦截并摧毁也门胡塞武装袭击沙特境内目标的6枚弹道导弹。

　　声明说，这6枚导弹是从也门西北部萨达省发射的，目标是沙特边境城市吉赞市内民用设施。声明未说明共遭到多少枚导弹袭击，也未透露是否有人员伤亡。

　　2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。此后，胡塞武装不时向沙特境内发射导弹。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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