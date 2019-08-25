肯尼亚驻华大使：愿学习借鉴中国经验 为肯中合作不断注入新动能

国际在线报道（记者 彭睿 李宏）：肯尼亚驻华大使萨拉·塞雷姆23日在接受记者专访时表示，肯尼亚希望认真总结借鉴中国治国理政经验，积极参与“一带一路”建设，与中方共同实施中非合作论坛北京峰会“八大行动”，为肯中合作不断注入新动能。

肯尼亚驻华大使萨拉__塞雷姆（Serah Serem）接受记者专访

谈到新中国即将迎来70周年国庆，塞雷姆大使表示，新中国成立尤其是改革开放以来，中国经济取得了“又快又好”的发展，“中国奇迹”令全球羡慕，其中的经验值得肯尼亚政府和人民学习借鉴。塞雷姆说：“新中国成立70年来的许多经验都值得我们学习。中国的基础设施建设突飞猛进，人民生活水平日益提高，制造业稳步发展，这些都是肯尼亚可以借鉴的。此外，中国很多地方的文化也给我留下了深刻印象，这些文化记录着不同地区的传统和历史，见证着中国的发展。肯尼亚也应该充分利用自己的历史和文化资源，为我们的发展提供动力。”

2018年中非合作论坛北京峰会上习近平主席宣布，中国将同非洲共同实施“八大行动”，开启了新时代中非合作的宏伟篇章。塞雷姆大使指出，“八大行动”把共建“一带一路”和非洲各国发展战略对接起来，带动人才培养、发展职业培训、提高薪酬待遇，帮助非洲培育内生增长力。塞雷姆说： “‘八大行动’给我们带来的一大福利就是技术转移，为我们国家的发展夯实了基础。我们有很多学生正在学习中国先进的科学和工程技术，这将有助于我们的基础设施建设。此外，我们还同中国签署了一份完整的政府间协议，以进一步联通肯中两国的商路。”

塞雷姆大使还特别提到，蒙内铁路是“一带一路”倡议在肯尼亚的代表性工程，肯尼亚希望借助蒙内铁路，积极应对挑战，提高自身造血能力，将“一带一路”建设框架下的肯中合作加深夯实。塞雷姆说： “蒙内铁路是我们在短期内取得的一项巨大成就，但我们也需要提升自身的运营能力。目前有100多位肯尼亚学生在学习工程技术，他们将成为管理和运营蒙内铁路的后备力量。蒙内铁路不仅提升了肯尼亚的国家形象，也促进了肯尼亚旅游业和经济的发展。”

当前国际形势正发生着复杂深刻的变化，一方面世界各国相互联系和相互依存的程度还在加深，但与此同时，单边主义、保护主义和霸权主义的抬头，也在冲击着原有的多边贸易体制和规则。面对新形势和新挑战，塞雷姆大使指出，习近平主席多次提出“人类命运共同体”的理念，作为“一带一路”在非洲的重要节点，肯尼亚愿意与中国一道，高举多边主义旗帜，携手应对双方关切，推动构建中非“命运共同体”。塞雷姆说：“我把全世界看成是一个大家庭，是一个命运共同体。只有所有的国家都得到了发展，才是真正的发展。我认为中国应该利用这个机遇把全世界凝聚在一起，促进人类平等。我们赞赏中国愿意与非洲分享发展机会，这是双赢的合作。”

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