中国芭蕾舞剧《花木兰》登陆纽约林肯中心

新华社纽约8月23日电（记者长远 韩芳）由中国辽宁芭蕾舞团创作和演出的舞剧《花木兰》首次走出国门，23日晚登陆纽约林肯艺术中心大卫·寇克剧院，中国传统英雄故事与西方经典艺术形式的完美融合征服了现场近2000名观众。

随着中国民族交响乐的响起，极具中国风韵的舞台布景呈现在观众眼前，将他们带入一个遥远东方的传奇故事。随着剧情逐渐推进，花木兰少女时期的天真、初入军营的无助、征战沙场的英勇、辞官归乡的豁达等情节一一呈现，让观众们看到了一个个性鲜明、情感丰富的女英雄。

中国艺术家在舞剧的表现形式上也有所创新，在芭蕾中融入了中国武术和中国民族舞的诸多元素，并将弓、箭、棍等兵器运用其中，展示了更为丰富的文化内涵。

据了解，《花木兰》是辽宁芭蕾舞团历时3年打造的精品。2018年7月在沈阳首演，在国内巡演50多场，获得观众和专业人士的高评。剧中花木兰的饰演者于川雅是辽宁芭蕾舞团首席主演。她对记者说，花木兰是她饰演过最具挑战性的角色。

全剧落下帷幕时，全场观众给予了长久而热烈的掌声。一名男性观众说，演出精彩至极，完美呈现了这个经典故事，“我认为这个作品深刻展现了中国人的民族精神”。

据悉，舞剧《花木兰》还将在美国和加拿大多个城市演出。辽宁芭蕾舞团美、加出访团副团长徐晶表示，此次北美之旅以讲好中国故事、深耕海外高端市场为目标，坚持以纯商业模式运作和自主运营，不单纯追求上座率。

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