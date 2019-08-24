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通讯：法国小城戒备森严迎接七国集团峰会

2019年08月24日12:57  来源：新华网
 

　　新华社法国比亚里茨8月23日电 通讯：法国小城戒备森严迎接七国集团峰会

　　新华社记者陈晨　徐永春

　　法国西南部小城比亚里茨，濒临大西洋，距离法国与西班牙的边境不到40公里，是著名旅游度假胜地。往日假期，小城里熙熙攘攘，海滩上人潮涌动。而23日，小城中心城区则异常安静，全副武装的军警随处可见。24日，七国集团峰会将在这里举行。

　　23日，记者乘火车来到比亚里茨，下车后看到不少武装安保人员，火车站候车厅已停止对外开放。从新闻中心领取证件后，记者搭乘出租车前往目的地。司机米歇尔说，现在是旅游旺季，不过这几天街上车辆变少了，游客也离开了。

　　此外，当地机场已于22日24时起不再对外开放，火车站和租车公司也于23日全部关闭，直至26日会议结束才会重新运营。

　　车行15分钟后，便进入到戒备森严的中心城区。街上随处可见荷枪实弹的警察和宪兵，不时有警车和警用摩托车穿梭巡逻，中心城区上空不时有直升机飞过。

　　自23日至26日，比亚里茨市区内划分出两个安保区域：蓝色区域为保护区，红色区域为加固保护区。在蓝色区域内，交通和停车都受到严格监管，仅有携带胸卡的人才能进入。而红色区域内管制更加严厉，不允许任何车辆行驶，只允许佩戴专门胸卡的人进入。

　　已经退休的尚塔尔·博尔·安德里永住在红色区域内。她向记者展示了自己的胸卡，“设置管制区域给我们的生活带来了不便，不过，无处不在的安保人员让这些区域非常安全”。

　　法国内政部长卡斯塔内20日说，法国将在比亚里茨部署超过1.32万名警察和宪兵，以加强峰会期间的安保工作。此外，在西班牙安保力量的支持下，法国还将在海上和陆上部署反恐人员，并部署400名消防员和13个急救分队。

　　卡斯塔内说，法国未收到特定的恐袭威胁，但风险是持续存在的。法国和西班牙的情报部门将开展合作，应对一切可能的威胁。“我们保持高度警戒，峰会期间的安保工作必须万无一失，不能有丝毫差池。”

　　严密的安保措施对比亚里茨的旅游业和商业造成了影响。在当地经营一家纪念品商店的米格尔抱怨：“八月是游客最多的月份，但从昨天开始，城区已经空了，峰会开幕后就更不会有游客，我们非常不满意。”

　　据法国媒体报道，此前已有5人因涉嫌在网络上煽动在峰会期间袭击安保人员而被警方逮捕。据悉，一些团体和法国“黄马甲”计划本周末在邻近比亚里茨的法国和西班牙多个城市举行示威活动。

(责编：燕勐、杨牧)
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