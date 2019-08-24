美联储主席称贸易政策不确定性伤害美国经济

新华社华盛顿8月23日电（记者杨承霖 邓仙来）美国联邦储备委员会主席鲍威尔23日警告说，美国贸易政策不确定性正在造成全球经济放缓、美国制造业和资本支出疲软等问题。

鲍威尔当天在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上表示，美联储当前面临的挑战，是“在货币政策能力范围内”维持美国就业强劲与通胀稳定。

鲍威尔表示，没有任何近期先例可以指导对当前形势作出政策回应。尽管货币政策是提振消费者支出、商业投资和公众信心的有力工具，但它“无法为国际贸易提供确定的行为准则”。

鲍威尔强调，尽管美联储有丰富经验应对典型的宏观经济状况，但将贸易政策不确定性纳入美联储决策框架内是一个新的挑战。他说，制定贸易政策的责任在美国国会和政府，不在美联储。

鲍威尔还重申美联储将“采取适当措施维持美国经济扩张”，这使得市场对美联储9月降息的预期得到进一步巩固。

有市场分析人士认为，美联储将在9月货币政策例会上再次下调联邦基金利率。美联储7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平，是2008年12月以来首次降息。

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