韩国拒绝续签《韩日军事情报保护协定》 纠纷持续

韩国政府22日宣布，决定不续签《韩日军事情报保护协定》。按照韩方官员的说法，日本以缺乏互信为由对韩国实施出口管制，导致两国安全合作环境发生巨大变化，继续互换敏感军事情报不符合韩国国家利益。

一些分析师认为，这份协定终止，势必对美日韩同盟造成影响。

【终止协定】

韩国总统府青瓦台国家安保室室长郑义溶22日下午主持召开国家安全委员会常任委员会会议，讨论是否续签《韩日军事情报保护协定》。随后，郑义溶将会议结果汇报总统文在寅。

一名青瓦台官员告诉媒体记者，文在寅与国家安全委员会成员商议1小时，最终同意不再续签协定。

青瓦台国家安保室第一次长金有根22日晚些时候在记者会上宣布，韩国政府决定不再续签协定。

韩国与日本2016年11月23日签署《韩日军事情报保护协定》，以便共享敏感军事情报。协定为期一年，届满自动延长。韩日任何一方如果不愿续签，需要提前90天、即8月24日以前向另一方通报终止协定。

金有根22日说，韩国政府会在8月24日截止期限前经由外交渠道告知日本政府不再续签协定。多名日本官员22日披露，日本方面得知韩方最新决定后，已经向韩方表达不满。

【纠纷持续】

金有根22日说，韩国政府认为韩日继续互换敏感军事情报不符合韩国国家利益，因而不再续签协定。他说，日本先前以缺乏互信为由把韩国排除出可获得贸易便利国家的“白色清单”，导致两国安全合作环境发生巨大变化。

日本政府7月初把用于制造存储芯片和显示器的3种关键半导体工业原材料列入对韩出口管制对象；本月2日在内阁会议上决定，把韩国排除出贸易“白色清单”。

韩国外交部长官康京和本月1日与日本外务大臣河野太郎会谈后说，如果日本把韩国排除出“白色清单”，韩国政府将重新审视《韩日军事情报保护协定》。

韩方认为，日方不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以贸易手段“报复”韩方。

青瓦台人士接受韩联社记者采访时说，日本拿韩日关系缺乏信任和安全问题说事，把韩国排除出依据互信得以维持的“白色清单”，将历史问题转换为经济报复。这种情况下，韩方不得不重新考虑是否续签韩日军情协定。

韩国媒体报道，《韩日军事情报保护协定》事关美日韩三方军事合作，如果协定终止，势必对美日韩同盟产生影响。

此前，韩美、日美之间分别缔结军事情报保护协定。美国是美日韩同盟的主导，一直力促韩日军事合作。韩日签署军情协定后，不必经过美国便可共享军事情报。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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