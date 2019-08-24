人民网>>国际

中国驻安哥拉大使馆发布交通安全提示

2019年08月24日08:23  来源：新华网
 

　　新华社温得和克8月23日电（记者吴长伟）罗安达消息：中国驻安哥拉大使馆23日发布安全提示，提醒在安侨胞注意交通安全，提高安全出行意识，切实减少行车隐患。

　　提示说，长期以来，由于路况不佳、不良驾驶习惯等原因，安哥拉交通事故发生率居高不下，每年有数千人因车祸身亡，交通事故已成为仅次于疟疾的第二大杀手。近期，涉我侨胞意外交通事故频发，今年已有8名同胞因交通事故身亡。

　　中国驻安哥拉大使馆提醒广大侨胞做到“三要”“三不要”：要了解并严格遵守当地交通法规，谨慎驾驶，乘车切记系好安全带；要事先了解前往地路况，选择熟悉路线，做到有备无患；要定期检查车况，做好维保，并购买车险；不要酒驾、毒驾、超速驾驶；不要疲劳驾驶、减少夜间驾车出行，会车切勿抢道；不要乱穿马路、翻越护栏，避免佩戴耳机过马路，做文明守礼行路人。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved