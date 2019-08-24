中国驻安哥拉大使馆发布交通安全提示

新华社温得和克8月23日电（记者吴长伟）罗安达消息：中国驻安哥拉大使馆23日发布安全提示，提醒在安侨胞注意交通安全，提高安全出行意识，切实减少行车隐患。
提示说，长期以来，由于路况不佳、不良驾驶习惯等原因，安哥拉交通事故发生率居高不下，每年有数千人因车祸身亡，交通事故已成为仅次于疟疾的第二大杀手。近期，涉我侨胞意外交通事故频发，今年已有8名同胞因交通事故身亡。
中国驻安哥拉大使馆提醒广大侨胞做到“三要”“三不要”：要了解并严格遵守当地交通法规，谨慎驾驶，乘车切记系好安全带；要事先了解前往地路况，选择熟悉路线，做到有备无患；要定期检查车况，做好维保，并购买车险；不要酒驾、毒驾、超速驾驶；不要疲劳驾驶、减少夜间驾车出行，会车切勿抢道；不要乱穿马路、翻越护栏，避免佩戴耳机过马路，做文明守礼行路人。
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