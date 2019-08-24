中国第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队顺利完成任务分批回国

新华社喀土穆8月23日电（记者马意翀 费晓曦）新华社记者23日从中国第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队获悉，分队已经顺利完成联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）任务。分队第一梯队75名官兵于23日凌晨搭乘中国空军运输机回国。

分队第二梯队65名官兵将于29日启程回国。

第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队以陆军第81集团军某陆航旅为主组建，编制140人，配备4架米-171中型多用途直升机，担负联非达团空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。

自去年9月部署以来，分队累计飞行近1020小时、705架次，运送各类人员4297人次、货物230吨、武器弹药等各类危险品21吨，紧急医疗后送伤病员16人，航迹遍布达尔富尔任务区20余个任务点。

第二批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队在执行任务过程中展现了中国军队优秀的专业能力和素养，以出色成绩得到联非达团各部门和友军部队赞赏与尊重。

(责编：燕勐、杨牧)