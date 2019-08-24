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斯里兰卡官员说全国紧急状态已解除

2019年08月24日08:19  来源：新华网
 

　　新华社科伦坡8月23日电（记者唐璐）斯里兰卡国防部常务秘书尚塔·考特戈达23日对当地媒体说，斯里兰卡总统西里塞纳已经解除持续4个月的全国紧急状态。

　　考特戈达说，斯里兰卡自4月22日宣布实施紧急状态以来，每月22日总统府都会发布公报宣布延长紧急状态，但这次总统府没有发布再次延长紧急状态的公报。

　　4月21日，斯里兰卡发生连环爆炸，地点涉及全国范围内的多座教堂和高档酒店，造成超过250人死亡、500多人受伤。4月22日，斯总统媒体办公室宣布，斯里兰卡次日起进入“有条件的全国紧急状态”。随后，西里塞纳分别于5月22日、6月22日和7月22日宣布延长全国紧急状态一个月。

　　斯警方称，已有100多名嫌疑人因恐怖袭击而被捕。

(责编：燕勐、杨牧)
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