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“操纵汇率”指责是泼脏水（钟声）

——美国一些人的不实之词荒谬在哪里⑧

2019年08月24日04:53  来源：人民网－人民日报
 

　　美方给中国扣上“汇率操纵国”帽子，遭到国际舆论一片谴责。国际货币基金组织近日发布权威报告，重申人民币汇率水平与经济基本面基本相符，直接打脸美方的荒谬言行。

　　七国集团不表示支持美方对中国的“汇率操纵”指控，受到国际舆论关注。根据七国集团达成的协议，各成员国必须经互相协商才能采取重大的货币举措。可以说，美方这次贸然采取的单方面行动，得不到国际社会支持，连其盟友都不认可。美国前财长、哈佛大学教授萨默斯在《华盛顿邮报》发表署名文章称，中国并没有通过干预外汇市场压低人民币汇率扩大出口、抑制进口，指控中国“操纵汇率”没有可信依据。

　　客观存在的大量可信依据支持了对美方的反驳。中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率由市场供求决定，不存在“汇率操纵”的问题。近年来，人民币汇率弹性增强，汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡中凸显“稳定器”作用。国际清算银行公布的数据表明，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。作为一个负责任的大国，中国坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的。即便是面对2008年国际金融危机的严峻挑战，中国也没有通过人民币贬值谋取额外贸易优势。人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，为熨平市场波动，促进世界经济复苏，作出了举世公认的贡献。

　　“经济政治化”“汇率武器化”，美国一些人的玩法，简直就是世界经济新的风险源。事实上，美国的“帽子工厂”也并非只为中国“定制”，除了中国，他们还加班加点想给多个国家和地区送上“汇率操纵国”的帽子，对此，国际社会早已见怪不怪。就连美国媒体也评论说：“对于汇率操纵国，美国财政部自己提出了3条标准，并规定须同时满足这3个条件才可认定；而公开的数据显示，中国有两项明显不符。”国际货币基金组织中国部前负责人普拉萨德坦言，美国政府正以“武断和明显报复性的方式”使用“汇率操纵国”这一名称。

　　美国经济学家巴里·埃森格林在其著作《嚣张的特权》中以大量事实表明，美国在国际货币问题谈判中，考虑最多的并非全球经济利益的最大化，而是美国的政治利益。事实上，谁才是真正的操纵汇率者，世人早有公论。从“华盛顿协议”到“牙买加协议”，从“广场协议”到“卢浮宫协议”，究竟是谁在以美元霸权要挟干预其他国家汇率？究竟是谁在破坏金融市场规则攫取利益？究竟是谁在以霸权条约转嫁危机？结论不言自明。

　　诺贝尔经济学奖获得者、“欧元之父”蒙代尔早前就反复告诫：“人民币升值并不是解决贸易顺差问题的灵丹妙药”“美国如果将中国列为所谓‘汇率操纵国’，可能招致很严重的后果”。

　　中国经济有充足的韧性、潜力和回旋余地，中国也有信心、有能力应对各种可能的情况。中美经贸摩擦发生以来，中国一直坚持不将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动，为维护国际金融市场稳定作出了巨大贡献。即使在美国将中国列为所谓的“汇率操纵国”后，中国也反复对外宣告，不会改变外汇管理政策的连续性、稳定性，中国的金融改革仍将持续深化，金融开放仍将持续扩大。

　　泼脏水，搞讹诈，既非正道，也难奏效。在国际交往和经贸合作中，指望靠霸凌手段和强权政治吃独食、捞油水，是一种可笑的误判。损人害己，结果必然是众叛亲离。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月24日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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