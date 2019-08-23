外交部：美加在孟晚舟事件上颠倒黑白

人民网北京8月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

应国务委员兼外交部长王毅邀请，伊朗伊斯兰共和国外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫将于8月25日至27日对中国进行正式访问。

问：外交部今天上午发布了菲律宾总统杜特尔特总统将访华的消息。你能否介绍此访的具体安排？中方对此访有何期待？对当前中菲关系有何评价？

答：应国家主席习近平邀请，菲律宾共和国总统杜特尔特将于8月28日至9月1日访问中国。

杜特尔特总统访华期间，习近平主席将在京同其会谈，两国元首共同出席2019年国际篮联篮球世界杯开幕式；李克强总理将同其会见；王岐山副主席将赴广东陪同其观看2019年国际篮联篮球世界杯赛事。

菲律宾是中国的友好邻邦和共建“一带一路”重要伙伴。杜特尔特总统就职以来，中菲关系持续巩固深化，两国积极对接“一带一路”倡议和“大建特建”规划，务实合作取得丰硕成果。去年11月习近平主席对菲进行国事访问，中菲建立全面战略合作关系。今年4月杜特尔特总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国领导人就双边关系发展特别是“一带一路”合作达成新的重要共识。

中方高度重视发展对菲关系，愿同菲方持续增进战略互信，拓展务实合作，确保中菲关系行稳致远。我们相信杜特尔特总统此访将为两国关系持续健康发展注入新动力。

问：昨天，英国政府称仍在继续就郑某杰案在北京、香港和伦敦向中方表达关切，并称英政府和郑的家人都没能和郑本人取得联系。中方为什么不允许英方接触这名被拘留在深圳的雇员？

答：我前两天答过这个问题了，当时你在吧？（记者点头）

我已经说过了，你提到的这个人因违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留十五日的处罚。我也说过，这个人是香港中国公民，不是英国公民。所以说，这个事情完全是中国内部的事情，英方提出关切根本没道理。我们也多次就英方近期在涉港问题上一系列错误言行向英方提出严正交涉，要求英方停止指手画脚、说三道四，不要再插手香港事务，也不要再干涉中国内政。

关于你提到的一些具体问题，据我了解，深圳警方，具体讲是深圳罗湖警方在接受中方媒体采访时介绍了案情的一些具体情况。根据我看到的报道，深圳罗湖警方表示，案发之后，根据本人的请求，警方依法对其违法行为未予通报其家属。

问：据报道，22日，越南外交部发言人称，中国科考船和护卫舰已重返并继续严重侵犯越南专属经济区。越南已多次同中方交涉，要求中方立即终止上述非法行为，将全部船只撤离越专属经济区。中方对此有何评论？

答：中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中方的主张符合包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。今年5月，越方不顾中方坚决反对，单方面启动在南海中国管辖海域的油气钻探作业，这是当前海上事态的起因。7月初以来，中方有关作业船只一直在中国管辖海域作业。希望有关国家切实尊重中方主权权利和管辖权，并与中方一道共同维护有关海域的和谐安宁。

问：8月21日，美国政府发表年度《军控、防扩散与裁军遵约报告》。该报告指责俄罗斯违反《中导条约》及《禁止化学武器公约》，指责伊朗及朝鲜发展核导计划，批评中方违反暂停核试验承诺等。中方对此有何评论？

答：我注意到有关报告。军控、防扩散领域相关条约和机制是维护国际和平、安全与稳定的重要支柱，理应得到严格遵守和执行。中方一贯本着负责任态度，认真履行自身承诺和承担的国际义务。对此，国际社会自有公论。

美方总是喜欢给自己“加戏”，动不动就自己搭起舞台指手画脚、表演一番。可惜，观众似乎并不买账，有时还会喝倒彩。为什么呢？因为大家都看得很清楚。前几天我曾经说过，一个频频“变脸”、“毁约”、“退群”的国家根本没有资格谈什么守信履约。

在军控、防扩散领域，美方退出伊核问题全面协议、中导条约等，遭到国际社会的普遍反对和一致诟病。美方应该做的，首先是反思和检讨自己履行义务和兑现承诺的情况，而不是对其他国家说三道四，扮演裁判的角色。

问：关于英国驻香港总领馆雇员的问题，我们计算了一下时间，今天是他行政拘留15天处罚到期的日子。他会被释放吗？

答：我说过了，这不是外交问题，是一起普通的治安案件。如果你很关心，我建议你去向深圳警方询问。

记者：我已经向深圳警方发了传真，试图与他们沟通，但他们还没有回复。

那你再等一等。

记者：关于他今天是否会被释放，你有什么评论吗？

关于具体情况，你得向深圳警方询问。如果你已经向他们询问，但还没得到答复，你可以再耐心等待一下，或者你再尝试一次。

问：昨天，韩国政府宣布不再续签《韩日军事情报保护协定》。中方对此有何评论？

答：我们注意到韩方作出的有关决定。我们认为，对外开展或终止军事安全合作是主权国家的自主权利。同时，有关方之间的双边安排应有利于地区和平稳定，有利于推动半岛和平进程，不损害第三方利益。

问：据报道，美国国会参院多数党领袖麦康奈尔近日在美国媒体上发表署名文章《我们与香港在一起》，称发生在香港的动荡是北京系统性压迫国内人民以及在国际上寻求霸权的结果。每一个民主国家都必须作出选择：要么加入自由公平的国际体系，要么追随压迫、监视人民的中国并成为其附庸。你对此有何评论？

答：美国有关政客对近期香港发生的暴力犯罪事件非但没有半点谴责，对自己国家插手香港事务的错误行径非但没有半点反思，反而批评指责香港特区政府依法止暴制乱、恢复秩序，抹黑诋毁中国的社会制度和内外政策。这种公然煽动暴力对抗、堂而皇之干涉他国内政、蓄意挑拨中国与他国关系的做法令人无法接受。

美国总统林肯曾经说过，“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人”。我把林肯总统这句话送给美国某些人，希望他们能够听一听这个忠告，不要再信口雌黄地抹黑，居心叵测地挑拨，煞有介事地恫吓。这样做下去，违背的是中国人民的意志，挑战的是世界人民的智商。

我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。美方不得插手，不得干预，不得胡作非为。

问：澳大利亚新南威尔士州停止了与中方孔子学院的合作，将停止汉语教学。有人推测称，这是因为澳大利亚政府担心外国势力干涉澳方事务。中方对此有何回应？

答：澳大利亚新南威尔士州孔子学院项目系由新南威尔士州教育部主动提出申请，并与中国江苏省教育厅于2012年合作成立的。相关合作公开透明、合法合规，多年来为推广汉语教育、增进中澳两国人民相互了解和友谊发挥了重要作用，本来是一件互利双赢的好事。

新南威尔士州在事先没有与中方沟通的情况下宣布停办该项目，对当地民众和学生既不尊重、也不公平，不利于中澳人文交流，我们对此表示关切。

我们希望澳大利亚及新南威尔士州有关方面尊重中方合办单位、珍视双方合作成果，不要将正常交流项目政治化，多做有利于中澳友好与互信的事。

问：据报道，22日，美国务院发言人发声明称，美方对中国持续干扰越南在其专属经济区长期以来的油气开发活动深表关切。这令人严重质疑中国履行《南海各方行为宣言》，以和平方式解决海上争端的承诺。近期中方已采取一系列咄咄逼人的行动，干扰东盟声索国长期以来已广为接受的经济活动，企图胁迫他们放弃与外国油气公司合作而仅与中国国企合作。中方对此有何回应？

答：很明显，美方言论是在挑拨离间，别有用心，目的是搞乱南海局势，破坏地区和平稳定。中方对此坚决反对。我们相信地区国家也会对此保持清醒认识。

问：第一个问题与菲律宾总统杜特尔特访华有关。此前菲总统发言人称，杜特尔特总统此次访华将提及2016年南海仲裁案，日前他也批评中方军舰在菲律宾领海航行一事。中方对菲方近期的一系列表态有何评论？第二个问题，加拿大驻香港总领馆今天证实，他们将暂停其职员赴中国内地出差。加方这一决定恰好发生在郑某杰案之后。中方对此有何评论？

答：我先回答你的第一个问题。关于杜特尔特总统访华，刚才我在回答其他记者提问时介绍了有关情况与中方期待。

至于你关心的南海问题，第一，关于南海仲裁案，中方的立场没有任何改变。事实证明，妥善处理这一问题对双方有利，对地区的和平稳定有利。第二，关于所谓中方船只通过菲律宾领海的问题，我这里要强调的是，我们愿与有关国家在国际法的基础上开展对话沟通，共同维护海上的安全与秩序。

关于加拿大驻香港总领馆的问题，这是加方自己的决定，我们表示尊重。但我想告诉加方一句话，孔老夫子的一句话，叫作“君子坦荡荡，小人长戚戚”。如果你行得正、坐得端，不违法违规，那么你到中国来，安全和合法权益是有着充分保障的。但如果你有着不可告人的目的，图谋不轨，那恐怕在中国就要担惊受怕，格外小心。

问：据报道，8月22日，美国务卿蓬佩奥在会见加拿大总理特鲁多、外长弗里兰时称，中方拘禁2名加公民是错误行为，美方团队正努力帮助加公民获释。期望中方能信守国际承诺。中方对此有何回应？

答：美方有关表态罔顾事实、颠倒黑白，中方对此表示坚决反对。

正如中方多次指出的，康明凯因涉嫌为境外刺探国家秘密和情报犯罪，迈克尔因涉嫌为境外窃取、非法提供国家秘密犯罪，被中方主管部门依法逮捕。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案，依法保障有关加公民合法权利，不容任何外国置喙。加有关公民案件与美国毫无关系，美方更没有任何资格对此说三道四。我们强烈敦促有关国家切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论，停止在法律问题上搞双重标准。

问：我有一个关于《韩日军事情报保护协定》的问题。你刚才就此作了回应，但我认为你过去的评论相对来说更丰富（colorful）。在2016年11月3日，你曾说过，“有关国家固守冷战思维，加强情报军事合作，将加剧半岛对立对抗”。对此，你还有什么要补充的吗？

答：我们对这一问题最新进展的态度，我刚才已经说过了。你需要我再重复一遍吗？

记者：需要。

我们注意到韩方作出的有关决定。我们认为，对外开展或终止军事安全合作是主权国家的自主权利。同时，有关方之间的双边安排应有利于地区和平稳定，有利于推动半岛和平进程，不损害第三方利益。

问：22日，美国务卿蓬佩奥在同加拿大外长弗里兰共见记者时称，中方将孟晚舟和2名加公民被拘这两件事视作对等的且在道义上相似的事，但中方是任意拘禁加公民，而加方是以正派国家之道实施法治，两者根本不是一回事。弗里兰称，孟晚舟引渡事宜是刑事司法问题而非政治问题。中方对此有何回应？

答：美国、加拿大在孟晚舟事件上一唱一和，颠倒黑白，上演的是一出政治闹剧，再次证明这一事件的政治属性。公理和正义自在人心。美方一手炮制孟晚舟事件并动用国家力量打压中国高科技企业，加方在其中扮演了很不光彩的角色。孟晚舟事件同2名加拿大公民个案性质完全不同。孟晚舟事件是一起严重的政治事件。康明凯、迈克尔系因涉嫌危害国家安全犯罪被依法逮捕。

必须指出，美、加在孟晚舟事件上所作所为才是任意拘禁公民，两国滥用双边引渡条约，严重侵犯中国公民合法权益，完全是出于政治目的，国际社会对此看得很清楚。各国对其做法都应警惕，防止掉入“美国陷阱”。我们再次敦促加、美认真对待中方严正立场，纠正错误，立即释放孟晚舟女士，确保她平安回到中国。

问：本周二，美国总统特朗普称，让俄罗斯重新加入“七国集团”、恢复“八国集团”是“合适”的。对此，俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫表示，重返“七国集团”不是俄方的目标，俄方认为，在没有中国和印度参与的情况下，讨论全球性问题是缺乏效率的。中方对此有何评论？

答：我们看到了媒体的报道，也注意到俄罗斯总统新闻发言人的表态。我们认为，无论是什么样的国际组织，或什么样的国际会议，都应该有利于维护多边主义，有利于增进各国互信，有利于促进世界的和平与发展。

问：据报道，谷歌公司旗下网站优兔发表声明称，已关闭了200多个频道，因为这些频道疑似有组织地散布关于香港示威的不实消息。此次调查结果与推特和脸书之前的调查结果相近。上述社交媒体曾发声明称，此前关闭的账号都是由中国官方支持操控的。中方对此有何评论？

答：推特和脸书关闭账户的问题，周二也是你问的吧？(记者点头)

你对这方面的问题还挺感兴趣的。那你应该知道我的答案了。（记者笑）

你说的具体情况，我不了解。当前，包括广大香港同胞在内的14亿中国人对香港的最大愿望就是止暴制乱、恢复秩序，最大的期盼就是维护繁荣稳定。这是14亿中国人的共同意志。14亿人的意志是不可能被组织和操控的，当然也是不可能被封杀的。

问：日韩关系恶化肯定会影响年内实现中日韩领导人会议。作为主席国，中方对此有何看法？

答：中日韩三国正在认真筹备第八次领导人会议，希望日韩妥善处理有关问题，为会议创造良好氛围。

问：你刚刚宣布了伊朗外长扎里夫访华的消息。当前中东局势紧张，在这一时间点，中伊将讨论什么话题？对会谈成果有何期待？

答：当然讨论有关中东的话题了！（记者笑）

中国和伊朗传统友好。两国建交38年来，中伊关系始终保持健康、稳定发展。扎里夫外长访华期间，王毅国务委员兼外长将同他举行会谈，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见，当然也包括你提到的中东问题。中方愿同伊方一道努力，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展，共同维护中东海湾地区的和平稳定。

(责编：崔越、杨牧)