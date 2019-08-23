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外交部介绍菲律宾总统杜特尔特访华安排

温馨

2019年08月23日18:50  来源：新华网
 

　　新华社北京8月23日电（记者 温馨）外交部发言人耿爽23日在例行记者会上介绍了菲律宾总统杜特尔特访华有关安排。

　　应国家主席习近平邀请，杜特尔特将于8月28日至9月1日访问中国。

　　耿爽表示，杜特尔特总统访华期间，习近平主席将在京同其会谈，两国元首共同出席2019年篮球世界杯开幕式；国务院总理李克强将同其会见；国家副主席王岐山将赴广东陪同其观看2019年篮球世界杯赛事。

　　耿爽说，菲律宾是中国的友好邻邦和共建“一带一路”重要伙伴。杜特尔特总统就职以来，中菲关系持续巩固深化，两国积极对接“一带一路”倡议和“大建特建”规划，务实合作取得丰硕成果。去年11月习近平主席对菲律宾进行国事访问，中菲建立全面战略合作关系。今年4月杜特尔特总统来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，两国领导人就双边关系发展特别是“一带一路”合作达成新的重要共识。

　　“中方高度重视发展对菲关系，愿同菲方持续增进战略互信，拓展务实合作，确保中菲关系行稳致远。相信杜特尔特总统此访将为两国关系持续健康发展注入新动力。”耿爽说。

(责编：李枫、袁勃)
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