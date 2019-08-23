新华社首尔8月23日电（国际观察）军情不再共享 韩日升级对抗

新华社记者陆睿

韩国总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根23日在记者会上宣布，韩国将不再续签《韩日军事情报保护协定》（以下简称《协定》）。

分析人士指出，在韩日经贸争端僵持不下之际，《协定》的终止将导致两国关系进一步恶化。受此影响，美日韩三国安保合作以及美韩同盟关系未来如何发展也有待观察。

续约不符合韩国利益

金有根表示，韩方认为，日本政府本月初在没有提出明确证据的情况下，以韩日间信任受损导致的安保问题为由，将韩国移出日本的贸易“白色清单”，这令两国间的安保合作环境发生重大变化。因此，续签以共享安保领域敏感军事情报为目的的协议不符合韩国国家利益。韩方将在《协定》规定时限内，通过外交渠道向日方通报不再续签的决定。

韩日于2016年11月23日正式签署《协定》，其有效期为一年，除非一方反对，否则期满自动延长。若有一方不愿续签，需提前90天，即于每年8月24日前向另一方通报终止《协定》。

根据韩民调机构真实计量器公司8月初发布的调查结果，反对续签《协定》的受访者占比为47.7%，赞成续签的受访者占比为39.3%。韩国媒体报道称，在进步党派支持者和30至59岁人群中，反对续签的人更多，而在保守党派支持者、20至29岁人群中，赞成续签的人更多。

不过，韩方的表态也留有余地。青瓦台方面23日特别强调，韩方决定“终止”而非“废除”《协定》，如果日方撤回不当报复措施，恢复韩日友好合作关系，则包括该协定在内的各种措施都能重新进行讨论。

收到韩国不再续签《协定》的通报后，日本外务大臣河野太郎22日召见了韩国驻日本大使南官杓，对韩国此举表示抗议。河野表示，韩国这一决定是对当下地区安全保障环境的完全误判，他对此深表遗憾。河野说，韩方称之所以不再续签《协定》是因为日本加强了对韩出口管控，但这完全是两个不相关的问题，日方不接受这样的理由。

症结在历史遗留问题

韩日两国政府无法就日本殖民统治期间的劳工索赔问题达成一致，日本7月初宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，引发两国贸易争端。本月，日韩先后将对方移出可享受贸易便利的“白色清单”，导致争端升级。此后，韩方多次敦促日方撤回相关措施，并表示会视两国关系发展，考虑《协定》的前途。

青瓦台匿名高层官员23日表示，2018年10月韩国大法院（最高法院）就日本在殖民时期强征韩国劳工索赔案件作出判决后，韩方基于韩日关系的重要性提出通过对话建设性解决这一问题，但日方拒绝了韩方在G20大阪峰会期间举行韩日首脑会谈的提议，并在此后多次对韩方试图以外交方式解决问题的努力不予理睬。

韩国国立外交院教授金贤旭认为，韩国政府终止《协定》是向日本政府施压的一种手段，目的是迫使其改变在出口管控问题上的态度。

动摇美日韩安保合作

分析人士指出，终止《协定》一方面会使韩日争端进一步升级，另一方面也会影响美日韩军事合作，动摇美国在东北亚的战略布局。

日本《东京新闻》报道指出，《协定》使得日韩可以不经过美国而直接交换军事情报，是两国安保合作的象征。日本防卫省相关官员称，日韩如果必须以美国为中介才能实现军事情报共享，将使情报的时效性大受影响，从而使两国在一些问题上失去快速反应能力。

有专家指出，当初推动韩日情报合作最积极的就是美国，其目的在于组建美日韩三边同盟，甚至打造“亚洲版北约”，以维护美国在东北亚的霸权地位。而韩日终止情报合作，必然会影响美国的这一计划。

美国国务卿蓬佩奥表示，韩方拒绝续约的决定令美国失望。美方敦促日韩双方继续接触对话，希望两国能让双边关系重归“正轨”。

美国《纽约时报》称，日韩交恶会损害美国在该地区的利益，美国政府早应介入其中进行调解，但到目前为止美方都对此表现得缺乏兴趣。（参与记者：郭丹、刘晨）

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